The Dark Pictures: Markenschutz für fünf weitere Titel gesichert

Bekanntermaßen wird die "The Dark Pictures"-Reihe in den Planungen von Supermassive Games auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen. Beim europäischen Patent- und Markenamt sicherte sich das britische Studio gestern den Markenschutz für fünf weitere Ableger.

Supermassive Games arbeitet bereits am nächsten "The Dark Pictures"-Abenteuer.

Bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung des ersten Ablegers wiesen Bandai Namco Entertainment und Supermassive Games darauf hin, dass wir über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit neuen „The Dark Pictures“-Abenteuern versorgt werden sollen.

Wie wir wissen, arbeitet Supermassive Games derzeit an „The Dark Pictures: The Devil in Me“, das im Herbst 2022 für die Konsolen sowie den PC erscheinen und die grausamen Taten eines Mörders thematisieren wird. Ihr erlebt ein Verhör, in dem der Killer seine erschreckenden Taten ausführlich schildert. Wie es ab 2023 weitergehen wird, steht bisher noch in den Sternen.

Related Posts

Für frische Spekulationen sorgt die Tatsache, dass sich Supermassive Games beim europäischen Patent- und Markenamt am gestrigen Montag, den 31. Januar 2022 den Markenschutz für gleich fünf neue „The Dark Pictures“-Abenteuer sicherte. Anbei eine Übersicht über die registrierten Namen.

Die gesicherten The Dark Pictures-Titel in der Übersicht

Da bei Supermassive Games erst einmal die Arbeiten an „The Devil in Me“ in den Mittelpunkt der internen Bemühungen rücken dürften, bleibt abzuwarten, was es mit den geschützten Projekten auf sich hat. Konkrete Details diesbezüglich folgen wohl erst Ende des Jahres 2023.

Here's the next few years of The Dark Pictures Anthology games: https://t.co/IWWLCvSUYu pic.twitter.com/QaWsyUaMQF — The_Marmolade (@the_marmolade) February 1, 2022

Weitere Meldungen zu The Dark Pictures.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren