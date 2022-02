The King of Fighters XV: Erste DLC-Charaktere im Trailer vorgestellt

The King of Fighters XV:

Auch "The King of Fighters XV" wird zu den Titeln gehören, die nach dem Release mit DLC unterstützt werden. Kurz vor dem Release des Fighting-Titels stellten die Entwickler von SNK die ersten Kämpfer vor, die in Form von DLC erworben werden können.

"The King of Fighters XV" erscheint Mitte Februar.

In diesem Monat erscheint mit „The King of Fighters XV“ der neueste Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Reihe aus dem Hause SNK für die Konsolen und den PC.

Auch wenn „The King of Fighters XV“ zum Launch bereits mit der stattlichen Anzahl von 40 unterschiedlichen Kämpfen aufwarten wird, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen nach dem Release des Fighting-Titels über insgesamt vier Download-Pakete mit jeweils drei neuen Kämpfen freuen. In dieser Woche wurden die ersten beiden Teams beziehungsweise DLCs vorgestellt und im Rahmen eines offiziellen Trailers präsentiert.

DLCs folgen in den Monaten nach dem Launch

Den Anfang macht im kommenden Monat „Team Garou“, das sich aus den drei Charakteren Rock Howard, Gato und B. Jenet („Garou: Mark of the Wolves“) zusammensetzt. „Team South Town“ folgt im Mai und bietet abermals drei neue Charaktere. In diesem Fall Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki, die langjährigen Fans der „The King of Fighters“-Franchise definitiv ein Begriff sein dürften.

Die dritten und vierten DLC-Teams folgen im Sommer beziehungsweise Herbst 2022. Welche Charaktere hier geboten werden, wurde bisher allerdings nicht verraten. „The King of Fighters XV“ wird ab dem 17. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Anbei der offizielle Trailer zu den ersten Download-Charakteren von „The King of Fighters XV“.

