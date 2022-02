Mina the Hollower: Neues Abenteuer der „Shovel Knight“-Entwickler angekündigt – Erster Trailer

Die "Shovel Knight"-Schöpfer von Yacht Club Games haben mit "Mina the Hollower" endlich ihr neuestes Action-Adventure enthüllt. Ein erster Trailer verspricht ein packendes Abenteuer in Retrooptik.

Das unabhängige Entwicklerstudio Yacht Club Games konnte sich 2014 mit dem 2D-Action-Plattformer „Shovel Knight“ einen Namen machen. Seitdem hat der Ritter seine Schaufel in mehrere Spiele gebracht und sogar als Geist den Weg in „Super Smash Bros. Ultimate“ gefunden. Nun haben die Entwickler nach all den Jahren ihr neuestes Action-Adventure mit Game Boy Color-Ästhetik angekündigt.

Eine perfekte Pixeloptik

Demnach können sich die Spieler auf „Mina the Hollower“ freuen, das laut dem aktuellen Stand für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht werden soll. Allerdings sind die Plattformen noch nicht final und könnten sich mit der Zeit ändern. Des Weiteren versucht Yacht Club Games über eine Kickstarter-Kampagne rund 300.000 US-Dollar zu sammeln, um die Entwicklung zu finanzieren.

In „Mina the Hollower“ werden die Spieler eine verzweifelte Mission auf einer verfluchten Insel durchführen müssen. Dabei warten Gefahren und Monster auf einen, während man die Feinde ins Jenseits peitscht und sich mit Nebenwaffen und Talismanen bewaffnet. Eine weitläufige Spielwelt in Pixelgrafik, ein meisterhaftes Gameplay, packende Bossgegner und ein im Ohr nachhallender Soundtrack sollen die Spieler begeistern, wobei auch bizarre Charaktere, exotische Schauplätze und eine Vielzahl an Geheimnissen versprochen werden.

Ein erster Trailer gewährt uns bereits einen Eindruck von „Mina the Hollower“:

