Matchpoint Tennis Championships: Trailer liefert erste Spielszenen aus der Tennis-Simulation

Mit „Matchpoint: Tennis Championships“ kündigte der Publisher Kalypso Media im Januar eine neue Tennis-Simulation für die Konsolen sowie den PC an, die uns eine realistische Spielerfahrung versprach.

Heute bedachte uns Kalypso Media mit einem frischen Trailer zum sportlichen Spektakel, der es auf eine Länge von mehr als zwei Minuten bringt und uns die ersten handfesten Gameplay-Szenen aus „Matchpoint: Tennis Championships“ liefert. Zu sehen sind dabei Szenen aus laufenden Matches und Eindrücke aus dem Trainings-Modus. Gleichzeitig wird noch einmal auf die wichtigsten Features der Tennis-Simulation eingegangen.

Macht euch auf dem Court einen Namen

Offiziellen Angaben zufolge warten in „Matchpoint: Tennis Championships“ die klassischen Features auf euch, die ihr von einer Simulation dieser Art erwarten würdet. Zum einen wird eine klassische Kampagne geboten, in der ihr euer Talent auf dem Court unter Beweis stellt und euch euren Platz in der Rangliste sichert. Hinzukommen ein ausführlicher Trainings-Modus sowie ein Skill-basierter Online-Multiplayer, der euch an Gegner vermittelt, die sich in etwa auf eurem Leistungsniveau befinden.

„Jedes Match ist einzigartig: Die Schwächen des Gegners müssen genutzt und die Stärken gemieden werden, um einen taktischen Vorteil zu gewinnen“, so die Entwickler weiter. „Kein Tennisfeld gleicht dem anderen– das Anpassen auf die Eigenheiten der unterschiedlichen Platzoberflächen wie Rasen, Sand und Hartplätze sind ein Muss.“

„Matchpoint: Tennis Championships“ erscheint im Frühjahr 2022 unter anderem für die PlayStation-Konsolen.

