Apex Legends: Kämpft nach dem Start der 12. Season mit Problemen – Kritik an teuren Skins

Unter dem Namen „Ungehorsam“ startete in dieser Woche die mittlerweile zwölfte Season des erfolgreichen Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“.

Genau wie es bereits bei den letzten Seasons der Fall war, lief auch zum Start von „Ungehorsam“ nicht alles rund. Um Abhilfe zu schaffen, stellten die Entwickler von Respawn Entertainment ein neues Update bereit, mit dem diverse Fehler behoben werden sollen. Anbei die offizielle Übersicht über die in Angriff genommenen Unzulänglichkeiten.

Trotz des neuen Updates klagen die Spieler und Spielerinnen von „Apex Legends“ weiter über technische Probleme. Kritisiert werden Framerate-Einbrüche, Gegner, die sich über die Karte teleportieren, oder unkontrollierte Spielabbrüche, mit denen Strafpunkte einhergehen. Hinzukommen Fehler, die dazu führen können, dass Apex Coins, Skins oder Herstellungsmaterialen von den Konten der Spieler und Spielerinnen verschwinden. Wann hier mit entsprechenden Updates zu rechnen ist, verriet Respawn Entertainment bisher nicht.

Neben der aktuellen Performance von „Apex Legends“ stehen auch die teuren Premium-Skins weiter in der Kritik. Dieses Mal dreht sich die Kritik um den Prestige-Skin für „Bloodhound“, der sich in drei Stufen verändert und durch den Kauf aller 24 Pakete des Sammel-Events erworben werden kann.

Umgerechnet werden für den besagten Skin also rund 160 Euro fällig.

We've just pushed out a @PlayApex update to fix:

– The Teamwork badge being obtainable in Control

– Peacekeeper rapid fire w/Kinetic Feeder

– Various Control related script errors

The team is also still working on the frame rate issue and appreciates your patience on this one.

— Respawn (@Respawn) February 11, 2022