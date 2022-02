WWE 2K22: Soundtrack mit Motörhead, Wu Tang Clan und mehr vorgestellt

Nach dem enttäuschenden „WWE 2K20“ und dem eingestellten „WWE 2K21“ soll die langlebige Wrestling-Reihe mit „WWE 2K22“ endlich zu alter Stärke zurückfinden.

Wie heute bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen nicht nur über diverse technische und spielerische Verbesserungen freuen. Darüber hinaus möchten die Entwickler von Visual Concepts mit einem abwechslungsreichen Soundtrack punkten. Zusammengestellt wurde dieser von Executive-Soundtrack-Producer Machine Gun Kelly, der zudem zwei seiner Songs zum offiziellen Soundtrack von „WWE 2K22“ beisteuern wird.

Anbei die Übersicht über die enthaltenen Interpreten und Songs.

WWE 2K22: Der offizielle Soundtrack im Detail

„Concert for Aliens“ von Machine Gun Kelly

„Body Bag“ von Machine Gun Kelly ft. YUNGBLUD & Bert McCracken

„Protect Ya Neck“ von Wu Tang Clan

„Iron Fist“ von Motorhead

„Say Cheese (Live NXT Version)“ von Poppy

„Typhoons“ von Royal Blood

„Happy Song“ von Bring Me The Horizon

„Heartless“ von The Weeknd

„I Don’t Wanna Be Blind“ von Turnstile

„The Final Episode (Let’s Change the Channel)“ von Asking Alexandria

„Hollywood Sucks“ von KennyHoopla

„Machine Gun Kelly ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil der WWE-Familie, darunter Auftritte bei WrestleMania und Tribute to the Troops, Soundtracking unserer erstklassigen Live-Events mit seiner Musik und häufigen Auftritte in der Handlung von WWE-Programmen im Laufe der Jahre“, kommentierte Neil Lawi, Senior Vice President und General Manager der WWE Music Group, die heutige Ankündigung.

„WWE 2K22“ wird ab dem 11. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Weitere Details und Eindrücke zum neuen Ableger der Wrestling-Reihe findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

