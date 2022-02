WWE 2K22: Trailer stellt die Inhalte der Deluxe-Edition vor

Bekanntermaßen wird die kommende Wrestling-Simulation "WWE 2K22" auch in Form einer Deluxe-Edition veröffentlicht. Kurz vor dem Release von "WWE 2K22" stellte 2K Games einen Trailer bereit, in dem kurz auf die Inhalte der Sonder-Edition eingegangen wird.

Im kommenden Monat erscheint mit „WWE 2K22“ der neueste Ableger der langlebigen Wrestling-Serie, mit dem die Entwickler von Visual Concepts das technisch wie spielerisch katastrophale „WWE 2K20“ vergessen machen möchten.

Wie es sich für einen ambitionierten Triple-A-Titel gehört, wird „WWE 2K22“ nicht nur in einer Standard-Version veröffentlicht. Stattdessen wird pünktlich zum Release im kommenden Monat eine knapp 100 Euro teure Deluxe-Edition ins Rennen geschickt. Neben dem Hauptspiel ist hier unter anderem der Season-Pass an Bord, in dessen Rahmen in den Monaten nach dem Launch insgesamt fünf Download-Pakete veröffentlicht werden.

Der Zugriff auf alle Legenden und mehr

Hinzukommen der Zugriff auf alle Legenden und 200 zusätzliche Attribut-Punkte, die ihr im „MyRise“-Modus nach Belieben investieren könnt. Freuen dürfen sich Käufer der Deluxe-Edition zudem auf das „Undertaker Immortal Pack“, das drei Versionen der WWE-Legende und Vergünstigungen beziehungsweise Boni für „MyFaction“ enthält. Ausschließlich auf der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 ist abschließend das „Starrcade ’96 Rey Mysterio Pack“ mit von der Partie.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22:

Hier warten ein spielbarer „’96 Rey Mysterio“-Charakter und eine „Starrcade ’96 Rey Mysterio Ruby MyFaction“-Karte. „WWE 2K22“ wird ab dem 11. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Wer die Deluxe-Edition für die PS4 oder die Xbox One erwerben sollte, kann seine Version zu einem späteren Zeitpunkt einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Fassung unterziehen.

Anbei der frisch veröffentlichte Trailer zur Deluxe-Edition von „WWE 2K22“.

Weitere Meldungen zu WWE 2K22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren