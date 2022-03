In der Vergangenheit wurde „The Wanderer: Frankenstein’s Creature“, eine ganz eigene Interpretation von Mary Shelleys Romanklassiker, bereits für den PC und Nintendos Switch veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von La Belle Games bekannt gaben, werden im Laufe des Monats zudem die PlayStation 4 und die Xbox One mit einer Umsetzung des Adventures bedacht. „The Wanderer: Frankenstein’s Creature“ verfrachtet euch laut Entwicklerangaben in eine malerische Welt, in der ihr in die Rolle des Unholdes schlüpft – ein Wanderer ohne Erinnerung und Vergangenheit, eine neue Seele in einem künstlich erschaffenen Körper.

Schreibt eure eigene Geschichte

Wie die kreativen Köpfe von La Belle Games weiter versprechen, wird euch der Ursprungsmythos von Dr. Frankenstein durch die unschuldigen Augen seiner Schöpfung aus einem ganz anderen Blickwinkel präsentiert. So übernehmt ihr die Kontrolle über einen empfindsamen Wanderer, der laut Entwicklerangaben weit von den üblichen Horrorgeschichten entfernt ist und seine ganz eigene Geschichte erlebt.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Mit jeder deiner Entscheidungen bestimmst du den Weg zu deinem Schicksal. In der Begegnung mit Menschen kannst du der Frage nach deiner Herkunft nicht mehr entfliehen. Wer hat dich erschaffen? Dieses Abenteuer, in dem es vor allem um Selbstfindung geht, führt dich durch ganz Europa. Ob angenehm oder schmerzlich: Jede Erfahrung bringt dich der Wahrheit näher. Bist du bereit, ihr ins Auge zu sehen?“, so die Entwickler weiter.

„The Wanderer: Frankenstein’s Creature“ wird am 16. März 2022 für die PlayStation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität zudem auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Weitere Meldungen zu The Wanderer: Frankenstein's Creature.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren