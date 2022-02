PS5: Neue Indie-Titel Samurai Gunn 2, Animal Well & Post Void vorgestellt

Da sich auf dem offiziellen PlayStation Blog heute alles um das Thema Indie-Spiele drehte, nutzte Sony Interactive Entertainment die Gelegenheit, um gleich drei neue Spiele für die PlayStation-Plattformen vorzustellen, die bei unabhängigen Studios entstehen.

Den Anfang machte „Animal Well“, das beim Einzel-Entwickler Billy Basso entsteht und zu einem bisher nicht näher genannten Termin für die PlayStation 5 erscheint. „Animal Well“ wird von Basso als ein düsteres Abenteuer beschrieben, in dem Rätsel und Plattformer-Elemente auf euch warten. Die Grafik sieht nach Pixel-Art aus, greift laut Entwicklerangaben aber Beleuchtungs- und andere visuelle Effekte auf, die der Hardware der PlayStation 5 einiges abverlangen sollen.

„Was die Spielmechanik betrifft, ist Animal Well recht einfach gestrickt. Man kann sich in der Welt nach links und rechts bewegen und springen. Zudem findet man im Laufe des Spiels eine Handvoll Gegenstände und kann sie einsetzen – ein Jo-Jo oder eine Wurfscheibe etwa. Das ist das Fundament des Spiels“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Samurai Gunn 2 verspricht reichlich Action

Nummer Zwei im Bunde ist „Samurai Gunn 2“, das laut offiziellen Angaben als ein Plattform-Kampfspiel konzipiert wurde, in dem bereits der erste Treffer tödlich ist. Als potenzieller Party-Hit setzt „Samurai Gunn 2“ auf unkomplizierte Spielmechaniken, die schnell erlernt werden können. Gleichzeitig wird ausreichend Spieltiefe geboten, damit auch Profis und Vielspieler langfristig motiviert und in die Lage versetzt werden, sich ihre ganz eigenen Strategien zurechtzulegen.

„Wie bei jedem guten Kampfspiel geht es zuerst um die Charaktere! Wir haben Waldgeister und Dämonenjäger, rachsüchtige Geister und einen umherstreifenden Leibwächter, eine revolutionäre Prinzessin und einen autonomen Schießpulver-Panzeranzug..“, wird mit einem Blick auf die zur Verfügung stehenden Charaktere ausgeführt.

Weitere Details zu „Samurai Gunn 2“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Post Void findet den Weg auf die Konsolen

Den Schlusspunkt unter die heutigen Indie-Ankündigungen setzt „Post Void“, das den Weg auf die Konsolen finden und im Frühjahr 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erscheinen wird. „Post Void“ versteht sich spielerisch als ein Ego-Shooter, der für spielerisch frischen Wind im Genre sorgen soll. Die Regeln sind laut Entwicklerangaben denkbar einfach. Mit einer Pistole in der einen und einem Götzenkopf mit eurer Gesundheit in der anderen Hand habt ihr nur ein Ziel: Schnell sein.

Damit euch die Gesundheit nicht ausgeht, müsst ihr stetig in Bewegung bleiben und Gegner ausschalten. Wenn ihr auch nur für eine Minute langsamer werdet, ist das Spiel vorbei – ihr habt keine Leben und keinen erneuten Versuch. Zu den weiteren Eigenheiten von „Post Void“ werden die farbenfrohe Aufmachung und die prozedural generierten Levels gehören.

„Post Void ist eines dieser fesselnden Spiele, bei denen man direkt loslegen kann. Man will nur mal schnell eine Runde spielen und am Ende zieht es einen doch so sehr in seinen Bann, dass man Stunden damit verbringt, dem Ziel auch nur ein klitzekleines Stückchen näherzukommen“, führen die Entwickler aus.

Während weitere Details zu „Post Void“ auf dem PlayStation Blog zu finden sind, steht der heute veröffentlichte Trailer unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

