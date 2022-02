TMNT Shredder’s Revenge: Meister Splinter als spielbarer Charakter vorgestellt

Vor dem offiziellen Release von "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" ermöglichten uns die Entwickler von Dotemu noch einmal einen Blick hinter die Kulissen. Dieses Mal dreht sich alles um die Entstehung von Meister Splinter, der in dem Beat'em Up als spielbarer Charakter mit von der Partie ist.

Mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ kündigten Dotemu, Tribute Games und Nickelodeon im vergangenen Jahr ein neues Beat’em Up mit den wehrhaften Schildkröten in den Hauptrollen an.

Euch erwarten laut Entwicklerangaben diverse bekannte „TMNT“-Schauplätze und Gegenspieler wie Bebop und Rocksteady, die Krang und Shredder bei ihrem Plan zur Seite stehen. Wie heute bekannt gegeben wurde, wird mit Meister Splinter ein neuer spielbarer Charakter mit von der Partie sein. Auf dem offiziellen PlayStation Blog gingen die kreativen Köpfe hinter „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ausführlich auf die Entstehung von Meister Splinter ein.

Ein effektiver und mächtiger Charakter

Als Ziehvater der Turtles strahlt Meister Splinter laut den Entwicklern eine beeindruckende Aura der Weisheit aus. Daher ging es den kreativen Köpfen hinter „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ darum, dessen Bewegungen kontrolliert und zielgerichtet, aber nicht behäbig wirken zu lassen. Das Designteam entwickelte demnach eine umfangreiche Bewegungspalette mit einer Vielzahl von Angriffen, Sprüngen, Slides und Spezialangriffen.

„Meister Splinters Stock ist ein wesentlicher Bestandteil einiger seiner einfachen und fortgeschrittenen Angriffe. Wird ein Gegner von der Stockattacke getroffen, prallt er vom Boden ab und bietet dem Spieler damit die Gelegenheit für einige gewaltige Kombos“, heißt es weiter. „Meister Splinter unterscheidet sich von den Turtles und April als spielbare Charaktere auch durch seinen fliegenden Spezialangriff – eine Art Astral-Projektionsschlag. Dieser magische Fernangriff ist ein wirklich einzigartiges Merkmal, das nur ein wahrer Meister beherrschen kann.“

