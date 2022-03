Mit der „Republique: Anniversary Edition“ kündigten die verantwortlichen Entwickler von Camouflaj im vergangenen Jahr eine technisch überarbeitete Version ihres Adventures an.

„Republique“ wurde zwischen 2013 und 2016 in mehreren Episoden für die Mobile-Systeme veröffentlicht und erschien im März 2016 in Form eines Komplettpakets, das alle Episoden umfasst, für die PlayStation 4. Wie Camouflaj bekannt gab, wird die technisch aufgepeppte „Republique: Anniversary Edition“, die auch das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR unterstützt, ab dem 10. März 2022 für die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Die staatliche Überwachung im Fokus der Kritik

Die „Anniversary Edition“ von „Republique“ entstand in Zusammenarbeit mit Skymap Games und enthält Features wie neu aufgenommene Dialoge und Kommentarspuren, mit denen weitere Geheimnisse des Spiels enthüllt werden. An der grundlegenden Handlung hingegen hat sich nichts geändert. Nach wie vor erzählt „Republique“ eine Geschichte, in der die Überwachung durch Staaten im Zentrum der Kritik steht. Ihr findet euch in einem geheimnisvollen und totalitär regierten Staat wieder.

Dabei erhaltet ihr einen Anruf von Hope, einer Frau, die in dem besagten Staat gefangen ist und versucht, aus diesem zu fliehen. Spielerisch versteht sich „Republique“ als ein klassisches Stealth-Abenteuer, in dem ihr nach Mittel und Wegen sucht, das ausgeklügelte Überwachungsnetzwerk der Nation hacken, um Hope in die Freiheit zu führen.

