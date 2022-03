Spidersaurs: Run ’n Gun-Actionspiel kommt auf die Konsolen und den PC

Ein kooperatives Run ’n‘ Gun-Actionspiel? Das erhalten Konsolen- und PC-Spieler bereits in diesem Frühling ,oz „Spidersaurs“ aus dem Hause von WayForward („Shantae“-Reihe). Dafür sollen die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und der PC beliefert werden.

Die Spidersaurs sind los!

„Spidersaurs“ wurde von klassischen Actionspielen und Cartoons aus längst vergangenen Zeiten inspiriert. Die Punkrockerin Victoria und der Officer in Ausbildung Adrian werden sich mit den achtbeinigen Kreaturen auseinandersetzen müssen, die INGESTCorp erschaffen hat, um den Welthunger zu lösen. Diese sogenannten „Spidersaurs“ machen sich auf die Jagd nach Menschen, sobald sie aus einer Einrichtung entkommen. Als ehemalige INGESTCorp-Lebensmitteltester sind Victoria und Adrian wie geschaffen für diese Aufgabe.

Selbstverständlich bekommen sie auch zahlreiche Waffen an die Hand, die von Lasern bis Flammenwerfern alles umfassen, was das Herz begehrt. Und all diese Waffen kann man auch mit Upgrades ausstatten, ehe man sich in die explosiven Umgebungen wagt. Vulkane, Dschungel, Labore und weitere Schauplätze warten auf eure Erkundungen.

Ursprünglich erschien „Spidersaurs“ im September 2019 für Apple Arcade, weshalb man diese „Definitive Edition“ mit zusätzlichen Inhalten ausstatten wird. Auch Besitzer der Apple Arcade-Version werden über ein kostenloses Update in den Genuss der Inhalte kommen können.

Ein neuer Trailer gewährt uns noch einmal einen Blick auf das Actionspiel:

