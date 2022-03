GTA 5: Preise für PS5 und Xbox Series X/S möglicherweise bekannt

"GTA 5" erobert in Kürze die dritte Generation. Doch welche Preise müssen Käufer auf der PS5 und Xbox Series X/S bezahlen? Es gibt erste Hinweise.

Rockstar Games gab vor einigen Tagen die technischen Details der New-Gen-Fassungen von „GTA 5“ heraus. So könnt ihr euch beispielsweise auf drei Grafikmodi einstellen, die euch wahlweise ein hübscheres Spiel, mehr Performance oder gar einen Fokus auf Raytracing gewähren. Auch an anderen Stellen wurde Hand angelegt.

Einen Preis nannte Rockstar Games zunächst nicht. Allerdings begannen erste Händler damit, „GTA 5“ für PS5 und Xbox Series X/S zu listen. Dazu gehört der Online-Shop Game Room, wo der Titel für 40 Euro im Katalog verweilt.

In den ersten Wochen zum Rabattpreis

Offiziellere Angaben stammen aus dem Microsoft Store, wo „GTA 5“ inzwischen für Xbox Series X/S gelistet wird. Im australischen Store ist die neue Version für 59,95 australische Dollar – umgerechnet rund 40 Euro – aufgeführt. Vorbesteller und frühe Käufer bekommen die New-Gen-Fassung, die als „Grand Theft Auto 5: Story-Modus“ betitelt wird, bis zum 14. Juni 2022 für 29,97 australische Dollar. Das sind umgerechnet rund 20 Euro.

Unklar ist weiterhin, welchen Preis Spieler bezahlen müssen, die bereits ein Exemplar von „GTA 5“ besitzen und auf die PS5- bzw. Xbox Series X/S-Fassungen umsteigen möchten. Jedoch geistert ein, auf dem die PS5-Fassung des Titels in einem Store-Eintrag mit einem Preis von 15 australischen Dollar, rund zehn Euro, zu sehen ist. Es ist jedoch nicht zweifelsfrei ersichtlich, ob es sich dabei um das komplette Spiel handelt.

Zur Erinnerung: PlayStation-5-Spieler erhalten „GTA 5 Online“ in den ersten drei Monaten kostenlos. Und für den schnellen Einstieg gibt es einen Geldregen in Form von 4.000.000 GTA$.

Ebenfalls ist es möglich, beim Umstieg auf die New-Gen-Fassung von „GTA 5“ die Speicherstände und weitere Errungenschaften mitzunehmen. Wie das Ganze funktioniert, haben wir in dieser Meldung zusammengefasst, in der ebenfalls die New-Gen-Features sowie die Verbesserungen beschrieben werden.

Ein wenig müsst ihr euch noch gedulden: Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „GTA 5“ erscheinen am 15. März 2022 zunächst als Download. Der Preload wird am 8. März 2022 freigeschaltet. Die Disk-Versionen folgen im April. Mehr zu „GTA 5“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

