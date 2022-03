GTA 5 Online: 1.000.000 GTA$ für PS Plus-User – Finaler Drop verfügbar

Die New-Gen-Versionen von „GTA 5“ stehen kurz vor der Veröffentlichung. Angekündigt wurden sie schon im vergangenen Jahr. Und um zumindest den PlayStation-Spielern mit PS Plus-Abo die Wartezeit zu versüßen, wurden sie seitdem regelmäßig mit GTA$ belohnt.

Der letzte GTA$-Drop dieser Art kann ab sofort in Anspruch genommen werden, wie PlayStation auf Twitter zu verstehen gibt. Demnach können alle Spieler, die die genannten Voraussetzungen erfüllen, ab sofort die finalen 1.000.000 GTA$ entgegennehmen.

„PlayStation Plus-Mitglieder können ab heute bis zum 14. März ihre letzten 1.000.000 GTA$ für die PS4-Version von GTA Online einfordern“, so der PS5-Hersteller schon am gestrigen Mittwoch im Wortlaut.

PlayStation Plus members can claim their final GTA$1,000,000 for the PS4 version of GTA Online from today through March 14 at 9:00pm Pacific Time: https://t.co/t3YGaLq3l8 GTA V and GTA Online come to PS5 on March 15. pic.twitter.com/bWSvybeW1B

