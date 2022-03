Fall Guys: Neuer Modus „Sweet Thieves“ steht bereit – Trailer & Details

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Monat steht der "Sweet Thieves" genannte Modus von "Fall Guys: Ultimate Knockout" ab sofort bereit. Vorerst aber nur in einer zeitlich begrenzten Version. Zudem darf sich die Community ab sofort über den in dieser Woche vorgestellten Crossover mit "Astro Bot" freuen.

Am heutigen Mittwoch dürfen sich alle Spieler und Spielerinnen des etwas anderen Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“ über einen Schwung neuer Inhalte freuen.

Zum einen haben wir es hier mit dem im vergangenen Monat angekündigten „Sweet Thieves“-Modus zu tun, der zunächst in einer zeitlich begrenzten Version Einzug hält und auf dem PC beziehungsweise den PlayStation-Plattformen bis Sonntag, den 13. März 2022 zur Verfügung stehen wird. „Sweet Thieves“ orientiert sich spielerisch am klassischen „Capture the Flag“ und stellt euch vor die Aufgabe, Süßigkeiten aus der Basis des gegnerischen Teams zu entwenden.

Wenn ein Dieb jedoch dabei erwischt wird, wandert er kurzerhand ins Gefängnis. Um einen gefangenen Spieler beziehungsweise eine gefangene Spielerin freizukaufen, wird das jeweilige Team zusätzliche Süßigkeiten aufwenden müssen. Einen ersten Eindruck vom „Sweet Thieves“-Modus vermittelt euch der offizielle Trailer.

Neben dem neuen Spiel-Modus wartet in der Welt von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ ab sofort zudem das kürzlich vorgestellte Crossover zu „Astro Bot“. Dieses bietet euch unter anderem die Möglichkeit, verschiedene Inhalte freizuschalten. Anbei die entsprechende Übersicht.

Die Outfits des Astro Bot-Crossovers im Detail

Astro Bot-Muster – 100 Punkte

Astro Bot Namensschild – 200 Punkte

Astro Bot Unteres Kostüm – 400 Punkte

Kapitän Astro Spitzname – 600 Punkte

Oberes Astro-Bot-Kostüm – 800 Punkte

Astro’s Wave Emote – 1000 Punkte

