PS4 & PS5: Neuer PSN-Sale mit 1.500 Indie-Angeboten

Der PlayStation Store beherbergt unzählige Indie-Spiele, die mal mehr und mal weniger kosten. Deutlich sparen könnt ihr in dieser Woche im Zuge eines Indie-Sales, der mehr als 1.500 Angebote umfasst. Ein paar der Deals haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Einige Tage lang günstiger zu haben, aber nicht zum ersten Mal im Sale vertreten, ist „Amnesia: Rebirth“. Der neuste Sale im PlayStation Store ließ den Preis von 28,49 auf 12,82 Euro schrumpfen. „Outbreak“ könnt ihr ebenfalls in den Warenkorb packen und an der Kasse ordentlich sparen. Hier sind es 3,99 statt der sonst üblichen 9,99 Euro, was einem 60 Prozent-Rabatt entspricht.

Einen doppelten Rabatt gibt es für, falls ihr zu den PlayStation Plus-Usern gehört. Der Standardpreis sank im Zuge des Sales von 9,99 auf 2,99 Euro. PS Plus-User zahlen nur 2,49 Euro. Dasbekam zwar nicht die besten Wertungen verpasst. Aber der Sale macht den Einstieg deutlich günstiger. Statt 9,99 Euro werden aktuell nur 5,99 oder 4,99 Euro fällig. Der zuletzt genannte Betrag gilt wieder für PS Plus-User.

„8-Ball Pocket“ könnt ihr während des Indie-Sales im PlayStation Store für 2,59 statt 3,99 Euro kaufen. „Bowling“ packt ihr für 2,99 statt 11,99 Euro obendrauf. Wie wäre es mit einer Partie „Pba Pro Bowling 2021“? Hier sind es 14,99 statt 24,99 Euro.

Falls ihr ein gültiges PlayStation Plus-Abo habt, spart ihr im Fall von „Bloodrayne: Revamped“ zusätzlich. Der Preis sank in diesem Fall von 19,99 auf 13,99 Euro. Ohne Mitgliedschaft werden im Rahmen des Sales 14,99 Euro fällig. Auch für „Die Young“ gibt es zwei Preise. So zahlt ihr abhängig vom PS Plus-Status statt 16,99 nur 6,79 bzw. 4,24 Euro. „Das Interaktive Filmpaket“, bestehend aus „The Complex“ und „Late Shift“, kostet 10,99 statt 21,99 Euro.

Darksiders, Tamrin, Kena und mehr

Ebenfalls im Angebot ist mal wieder „Memories of Mars“. Wie schon bei den vorherigen Sales sank der Preis von 19,99 auf 4,99 Euro. „Hunt: Showdown“ kann für 13,99 statt 39,99 Euro gekauft werden. „Darksiders Genesis“ gibt es für 7,99 oder 11,99 statt 39,99 Euro. Auch hier entscheidet euer PS Plus-Status über den von euch zu zahlenden Betrag.

Weitere Angebote im Sale: „John Wick Hex“ für 7,99 statt 19,99 Euro, „Superhot Mind Control Delete“ für 12,49 statt 24,99 Euro, „Unrailed!“ für 4,99 statt 19,99 Euro, „Nicole“ für 7,59 statt 18,99 Euro, „Tamrin“ für 11,99 bzw. 14,99 statt 29,99 Euro, die „Tamarin: Deluxe Edition“ für 15,99 bzw. 19,99 statt 39,99 Euro und „Daymare: 1998“ für 6,99 bzw. 10,49 statt 34,99 Euro.

Gleiches gilt für, das ihr für 25,99 statt 39,99 Euro bekommt und fürmit einem Preis von 38,99 statt 59,99 Euro. Hinzukommenfür 17,99 bzw. 20,99 statt 29,99 Euro,für 6,24 statt 24,99 Euro,. für 23,99 statt 29,99 Euro,für 19,49 statt 29,99 Euro,für 4,49 bzw. 7,49 statt 29,99 Euro undfür 32,49 statt 49,99 Euro.

Wie anfangs erwähnt sind rund 1.500 Indie-Spiele im Sale. In einer gesonderten Übersicht könnt ihr euch im PlayStation Store direkt durch die heutigen Angebote wühlen.

