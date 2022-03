The King of Fighters XV: Die ersten DLC-Charaktere stehen bereit – Trailer & Details

The King of Fighters XV:

Wie bereits vor dem offiziellen Release des Fighing-Titels versprochen, sind insgesamt vier Download-Pakete mit neuen Charakteren zu "The King of Fighters XV" geplant. Ab sofort stehen die ersten drei Neuzugänge bereit und zeigen sich passend dazu in einem Trailer.

Vor wenigen Wochen veröffentlichten die Entwickler von SNK mit „The King of Fighters XV“ den neuesten Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie für die Konsolen und den PC.

Wie bereits vor dem Launch versprochen wurde, sind insgesamt vier Download-Pakete geplant, die jeweils drei neue Charaktere mit sich bringen. In einer kurzen Mitteilung wiesen die Verantwortlichen von SNK darauf hin, dass ab sofort der erste DLC zu „The King of Fighters XV“ zur Verfügung steht. Geboten werden die drei neuen Charaktere Rock Howard, Gato und B. Jenet.

Zur Einstimmung auf die Neuzugänge steht passend zum Release des DLCs ein Trailer bereit, der euch die neuen Charaktere kurz vorstellt.

Der nächste DLC folgt im Mai

Während Rock Howard, Gato und B. Jenet mit sofortiger Wirkung die Arenen von „The King of Fighters XV“ unsicher machen, steht das nächste Download-Paket zum Fighting-Titel bereits in den Startlöchern. Der kommende DLC erscheint laut SNK im Mai und umfasst erneut drei neue Charaktere. In diesem Fall Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki, die langjährigen Fans der „The King of Fighters“-Franchise definitiv ein Begriff sein dürften.

Das dritte und vierte Download-Paket folgt im Laufe des Sommers beziehungsweise im Herbst. Welche Charaktere beziehungsweise Neuzugänge hier geboten werden, wurde bisher jedoch nicht verraten. „The King of Fighters XV“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

