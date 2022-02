The King of Fighters XV: Der offizielle Trailer zum nahenden Launch des Fighting-Titels

The King of Fighters XV:

Ab sofort dürfen Käufer der Deluxe-Edition die virtuellen Arenen des Fighting-Titels "The King of Fighters XV" unsicher machen. Passend dazu steht heute auch der offizielle Launch-Trailer zur Ansicht bereit.

"The King of Fighters XV" erscheint unter anderem für die PlayStation-Plattformen.

Während sich Otto Normalverbraucher noch bis Ende der Woche gedulden müssen, erhalten Käufer und Käuferinnen der Deluxe-Edition mit sofortiger Wirkung Zugriff auf den Fighting-Titel „The King of Fighters XV“.

Passend dazu stellten die verantwortlichen Entwickler von SNK den offiziellen Launch-Trailer zu „The King of Fighters XV“ bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Zu sehen sind ausgewählte Charaktere des insgesamt 39 Charakter starken Rosters, denen mit dem aktuellen Ableger der langlebigen Spieleserie der Weg auf die aktuellen Konsolen geebnet wird. Genre-Fans sollten also einen Blick riskieren.

Weitere Charaktere folgen nach dem Launch

Wie SNK kürzlich bestätigte, wird „The King of Fighters XV“ nach dem Release mit insgesamt vier Download-Paketen bedacht, die wahlweise einzeln oder im Rahmen des offiziellen Season-Pass erworben werden können. Jeder DLC bringt ein Team mit drei zusätzlichen Charakteren mit sich – darunter auch den einen oder anderen Fan-Liebling. Los geht es bereits im März mit dem „Team Garou“, das euch Rock Howard, Gato und B. Jenet („Garou: Mark of the Wolves“) liefert.

„Team South Town“ mit Geese Howard, Billy Kane und Ryuji Yamazaki hingegen folgt im Mai. Zwei weitere DLCs erscheinen zu bisher nicht näher konkretisierten Terminen im Laufe des Jahres. Die Standard-Version von „The King of Fighters XV“ erscheint am Donnerstag, den 17. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

