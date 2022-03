Gran Turismo 7: Wartungsarbeiten legen das Rennspiel lahm – Fehlercode CE-210701

Aufgrund eines Problems, das in der letzten Aktualisierung des Spiels gefunden wurde, sind die Server von "Gran Turismo 7" seit vielen Stunden nicht erreichbar. Damit ist "GT7" in großen Teilen nicht spielbar.

„Gran Turismo 7“ ist seit gestern nur noch eingeschränkt spielbar. Auslöser ist eine verlängerte Wartung, die den Zugriff auf die Server verhindert. Da es sich beim Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital um einen Titel handelt, der eine Verbindung mit den Servern erfordert, ist „Gran Turismo 7“ momentan zum größten Teil nicht nutzbar.

„Es konnte keine Verbindung mit dem Server hergestellt werden. Auf dem Server werden zurzeit Wartungsarbeiten durchgeführt“, heißt es in einer Meldung nach dem Spielstart. Zudem verweisen die Entwickler auf die offizielle Seite und den Fehlercode CE-210701.

Wie erwähnt ist „Gran Turismo 7“ in hohem Maße davon abhängig, dass die Spieler eine Online-Verbindung haben. Der einzige Teil des Spiels, der ohne Internetverbindung bzw. Server-Zugriff zugänglich ist, ist der Arcade-Modus, der euch weder neue Autos, Credits noch einen Fortschritt beschert.

Polyphony Digital entschuldigt sich

„Aufgrund eines Problems in Update 1.07 werden wir den Zeitraum der Serverwartung verlängern“, teilte Polyphony Digital schon am Donnerstag mit. „Wir werden alle so schnell wie möglich benachrichtigen, wenn dies voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und bitten euch um Geduld, während wir an der Lösung des Problems arbeiten.“

Vor der Veröffentlichung von „Gran Turismo 7“ betonte Kazunori Yamauchi, CEO von Polyphony Digital, dass die Kampagne von „Gran Turismo 7“ eine Internetverbindung erfordert, um Betrug zu verhindern, da befürchtet wurde, dass einige Leute die Speicherdaten manipulieren könnten.

In diesem Zusammenhang kündigte Yamauchi an: „Die Online-Verbindung ist für den Kampagnenmodus erforderlich. Der einzige Teil des Spiels, für den keine Online-Verbindung erforderlich ist, ist der Arcade-Modus, da dieser keine Auswirkungen auf die Speicherdaten hat, also ist das möglich.“

Für Besitzer von „Gran Turismo 7“ bedeutet das aber auch: Aufgrund der andauernden Wartungsarbeiten ist das Rennspiel für sie in großen Teilen nutzlos, sodass zu hoffen bleibt, dass die Probleme zügig gelöst werden können.

Die Wartungsarbeiten sind nicht das einzige Thema, das die Gemüter vieler Spieler erhitzt. Mit der Veröffentlichung des Updates 1.07 wurde ebenfalls an der Credit-Vergabe geschraubt. In den meisten Fällen kam es zu einer Reduzierung der Ausschüttung, wie eine gestern veröffentlichte Liste zeigt.

