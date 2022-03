Gran Turismo 7: Update 1.07 mit Changelog für PS4 und PS5 veröffentlicht

Das "Gran Turismo 7"-Update 1.07 steht für PS4 und PS5 zum Download bereit. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog. Unter anderem ist eine neue Funktion dabei.

Für „Gran Turismo 7“ wurde das Update 1.07 veröffentlicht. Es kann für PS4 und PS5 heruntergeladen werden und verbessert das Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital in mehreren Bereichen. Zudem wurde eine neue Broadcast-Funktion hinzugefügt.

Der neue Broadcast-Modus entfernt alle Musiktitel beim Streaming von Gameplay-Material aus dem Spiel und hilft bei der Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen durch die BGM-Wiedergabeliste beim Streaming auf YouTube. Das Feature kann über die Lautstärkeeinstellung von „Gran Turismo 7“ im Optionsmenü aktiviert werden.

Weitere Fehlerbehebungen und Anpassungen

Neben dem neuen Modus bietet der Patch 1.07 für „Gran Turismo 7“ verschiedene Anpassungen und Verbesserungen an den Fahrzeugeinstellungen, der Lobby, den Missionen, den Rennstrecken, der Garage und vielem mehr.

Dem Changelog lässt sich unter anderem entnehmen, dass ein Problem behoben wurde, bei dem kopierte Einstellungsblätter verschwanden, wenn die Fahrzeugeinstellungen geöffnet und geschlossen wurden. Ebenfalls ging es einem Fehler an den Kragen, bei dem der Ford GT Race Car ’18 nur in den ersten Gang schalten konnte, wenn ein vollständig anpassbares manuelles Getriebe oder ein vollständig anpassbares sequenzielles Getriebe installiert war.

Auch sollten Fahrzeuge in „Gran Turismo 7“ an bestimmten Stellen nicht mehr als regelkonform eingestuft werden, obwohl sie die Balance of Performance (BoP)-Regelung nicht erfüllen.

In den Missionen und Lizenzen musste ein Fehler weichen, bei dem die geänderten Unterstützungseinstellungen in einigen Ereignissen gespeichert und auch nach Verlassen des Ereignisses nicht auf den Standardwert zurückgesetzt wurden.

In der Garage von „Gran Turismo 7 wurde mit dem Update 1.07 wiederum ein Problem behoben, bei dem in seltenen Fällen ein Anwendungsfehler auftrat, wenn die Spieler Autos von Brand Central, Gebrauchtwagen und Legendäre Autos erwarben oder ein Auto als Preis erhielten.

Zudem nahm sich Polyphony Digital dem Physik-Simulationsmodell an: Es wurde angepasst, um den Grip-Verlust zu reduzieren, wenn Fahrzeuge mit hohem Abtrieb in Kurven am Limit über einen Bordstein fahren.

Und es wurden mehrere Probleme behoben, die auftraten, wenn nicht genügend freier Speicherplatz für temporäre Daten vorhanden war, die aus dem Netzwerk heruntergeladen wurden:

Die Gebrauchtwagenaufstellung wurde nicht angezeigt.

Die Nachrichten auf dem Titelbildschirm wurden nicht angezeigt.

Die Stile konnten nicht angewendet werden.

Das war längst nicht alles. Den kompletten Changelog zum „Gran Turismo 7“-Update 1.07 könnt ihr euch nach einem Klick auf den Link auf der offiziellen Seite der Rennspielreihe anschauen.

„Gran Turismo 7“ ist für PS4 und PS5 erhältlich. Noch mehr Meldungen zu „GT7“ halten wir in der entsprechenden Themen-Übersicht zum neusten Hit aus dem Hause Polyphony Digital bereit.

