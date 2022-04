Ukraine: Epic Games spendet Fortnite-Einnahmen – 144 Millionen Dollar gesammelt

Update: Die Spendenaktion wurde wie geplant beendet und die Endsumme kann sich wirklich sehen lassen. Mehr als 144 Millionen Dollar werden der Unterstützung der betroffenen Bevölkerung in der Ukraine zugute kommen.

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.

Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn

— Fortnite (@FortniteGame) April 4, 2022