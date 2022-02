Ukraine: Ubisoft hilft ukrainischen Mitarbeitern mit Geld und Unterkünften

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgte in der demokratischen Welt und darüber hinaus für ein breites Entsetzen. Während die Menschen selbst in russischen Städten auf die Straße gehen und damit eine Verfolgung durch das Regime des Präsidenten Wladimir Putin riskieren, melden sich immer mehr Entwickler und Publisher zu Wort, die einerseits ihre Anteilnahme bekunden, aber auch aktiv Hilfe leisten. Über CD Projekts Beitrag zur humanitären Hilfe berichteten wir bereits.

Finanzielle Unterstützung und Unterkünfte

Zielgerichteter ist die Hilfe von Ubisoft. Der Publisher kündigte am Wochenende an, die Mitarbeiter in der Ukraine direkt zu unterstützen. Mehrere Maßnahmen wurden gestartet, um den Betroffenen zu helfen. Dazu zählen finanzielle Unterstützung und Unterkünfte für alle, die durch die Angriffe vertrieben wurden oder werden.

„Alle unsere Gedanken sind bei unseren Teams und ihren Angehörigen in der Ukraine“, so Ubisoft. „In den vergangenen Monaten haben wir die Situation genau beobachtet und Maßnahmen ergriffen, um sie bestmöglich zu begleiten, indem wir zu ihrer Sicherheit beigetragen und sie finanziell unterstützt haben. Angesichts der dramatischen Eskalation sind wir voll mobilisiert, um ihnen weiterhin zusätzliche Hilfe zukommen zu lassen. Ihre Sicherheit ist unser wichtigstes Anliegen. Unsere Herzen sind auch bei unseren Spielern, Partnern und allen Betroffenen.“

Ein Vertreter von Ubisoft erklärte später gegenüber The Loadout, wie diese Pläne aussehen. „Letzte Woche haben wir unseren Mitarbeitern empfohlen, an einem Ort Schutz zu suchen, den sie für sicher halten“, so die Quelle. „Ubisoft hat allen Teammitgliedern in der Ukraine zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um ihnen zu helfen, außergewöhnliche Kosten zu decken, wie z.B. die Kosten für ihre Reise und ihren Umzug.“

Ebenfalls stellt Ubisoft Unterkünfte in den Nachbarländern zur Verfügung, in denen die Teams und ihre Familien unterkommen können, wenn sie dies wünschen und dazu in der Lage sind. „Um sicherzustellen, dass wir mit allen Teams in engem Kontakt bleiben, haben wir Hotlines eingerichtet, um auf ihre Fragen und Bedürfnisse zu reagieren. Und wir haben ein Notfall-Kommunikationssystem für den Fall eingerichtet, dass die Infrastrukturen instabil werden“, heißt es weiter.

Ubisoft Kiew ist seit über einem Jahrzehnt im Bereich der Spieleentwicklung tätig und laut der offiziellen Angabe eines der größten Studios von Ubisoft. Es zeichnet sich hauptsächlich für die Umsetzung von Ubisoft-Franchises für den PC verantwortlich, hat aber auch große Erfahrung auf allen Plattformen, einschließlich Mobile.

„Die 2016 ins Leben gerufene Abteilung für Qualitätskontrolle hat sich als zuverlässiger Partner für die Ubisoft-Studios weltweit erwiesen und das Testen weltberühmter Blockbuster übernommen“, heißt es auf der Unternehmensseite.

Auch ihr könnt Unterstützung leisten. Vom Deutschen Roten Kreuz wurde eine Aktion gestartet. Ebenfalls sammelt das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ Geld zur Unterstützung betroffener Menschen. Weitere Details dazu findet ihr auf dieser Seite. Ähnliche Spendenmöglichkeiten sind unter anderem hier aufgelistet.

