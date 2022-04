Demolish & Build 3: Abrissspiel für PS4 und PS5 angekündigt

In "Demolish & Build 3" könnt ihr euer eigenes Abrissunternehmen managen und auch selbst für den rabiaten Rückbau verschiedener Bauwerke sorgen. Der Titel erscheint unter anderem für PS4 und PS5. Ein Trailer liefert erste Einblicke.

Demolish Games hat mit „Demolish & Build 3“ einen weiteren Teil der Simulationsreihe angekündigt. Der Titel wird zuerst für den PC erscheinen. Doch auch die anderen Plattformen werden nicht vernachlässigt. Versionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch folgen zu einem nicht nähergenannten Zeitpunkt. Einen ersten Trailer zu „Demolish & Build 3“ seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

Baut das Familienunternehmen weiter aus

„Demolish & Build 3“ ist eine physikbasierte Simulation, die euch ein Bau- und Abrissunternehmen führen lässt. Die Macher versprechen ein fortschrittliches Abbruchsystem und umfangreiche Managementoptionen. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des Leiters eines Abbruchunternehmens und konzentriert euch auf die Durchführung von Abbruch- und Bauarbeiten an verschiedenen Gebäuden. Hinzukommen die Verwaltung und Erweiterung des Unternehmens.

Im Management-Teil kauft ihr die Ausrüstung, stellt Mitarbeiter ein und weist ihnen Aufgaben zu. Gleichzeitig kümmert ihr euch um den Ausbau des Firmensitzes. Das Ausführen von Aufträgen ermöglicht die weitere Entwicklung der Firma. Und mit zunehmendem Fortschritt erhaltet ihr Zugang zu komplizierteren und anspruchsvolleren Aufgaben.

„Demolish & Build 3“ bietet ein „autorielles Abbruchsystem“. Den Entwicklern zufolge besteht jedes Fragment aus einem bestimmten Material mit eigenen Parametern hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit gegen Schäden eines bestimmten Typs.

Related Posts

„Die einzelnen Objekte sind physisch miteinander verbunden, was bedeutet, dass sie realistischen Druckkräften ausgesetzt sein werden. Dadurch beeinflussen sich die Strukturen zusätzlich gegenseitig. In der Praxis basiert das System auf der Physik, was dem Abrissprozess einen sehr realistischen Charakter verleiht“, heißt es dazu.

Zu den Features von Demolish & Build 3 gehören laut Hersteller:

Bau- und Abbruchsimulator

realistisches System der Zerstörung

Werkzeuge und große Maschinen

Führung und Entwicklung eines Unternehmens

Zufällig generierte Missionen

Einstellen und Verwalten von Mitarbeitern

verschiedene Standorte

Der Launch von „Demolish & Build 3“ ist momentan für 2023 geplant. Das Spiel wird zunächst für PC (Steam) veröffentlicht, später folgen Versionen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

Weitere Meldungen zu Demolish & Build 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren