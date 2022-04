PS5 & PS4: 5 Simulations-Games, die ihr vielleicht noch nicht kanntet

Heute Landwirt-Nachwuchs, morgen Hausmann, übermorgen Architektin: Spiele wie den “Landwirtschaftssimulator 22”, “Die Sims 4” oder “Cities: Skylines” kennt ihr bestimmt alle. Fantastische Simulatoren, über die jeder Videospielbegeisterte irgendwann mal stolpert. Doch es gibt in der Welt der Simulations-Games noch so viel mehr zu entdecken! Aus diesem Grund haben wir heute ein paar fantastische Simulatoren für euch, die ihr möglicherweise noch nicht kanntet und unbedingt ausprobieren solltet!

Normalerweise sind Simulationsspiele genau das, was der Name sagt: Ihr simuliert virtuell etwas, das im echten Leben genau so eintreffen könnte. Inwieweit das bei den Sims der Fall ist, wenn ihr mal wieder die Leiter vom Pool eliminiert und sie deshalb darin sterben, sei mal dahingestellt. Oft ist das aber der Anspruch: Realitätsnähe. Bei so manchem Simulation-Game in unserer heutigen Liste sind wir allerdings nicht so sicher, ob die dort möglichen Sachen tatsächlich so passieren können. Gebt uns auf jeden Fall bescheid, falls bei euch Zuhause das Toastbrot auch auf einem Skateboard fährt!

I am Bread

Ihr wolltet schon immer den Lifestyle eines knusprigen Toastbrots leben? Dann ist das jetzt eure Chance! In “I am Bread” seid ihr eine Scheibe labbriges Brot, das sich seinen Weg zum Toaster bahnen muss. Und das klingt einfacher, als es ist. Mit den Schultertasten eures Controllers steuert ihr dabei jeweils eine Ecke der Toastbrotscheibe und müsst versuchen, euch von A nach B zu befördern. Dabei werdet ihr unfreiwillig an Gegenständen kleben bleiben, Dinge kaputtmachen und unzählige Male auf den Boden fallen. Ausraster vorprogrammiert!

Das Ziel ist es immer, besonders lecker und knusprig zu werden. Während das im ersten Level noch ganz bequem im Toaster machbar ist, müsst ihr später mit einem heißen Bügeleisen kuscheln oder euch an andere warme Gegenstände schmiegen. Wer Lust hat, kann sich noch mit Marmelade beschmieren oder versuchen, die Butterdose zu öffnen. Solche Aktionen machen euch das Leben aber mit Sicherheit deutlich schwerer. Und für alle Zuschauer viel lustiger!

Straßenmeisterei Simulator

“Bus Simulator”, “OMSI – Der Omnibussimulator”, “Landwirtschaftssimulator”: Es gibt viele Simulatoren, die auf echte Jobs zurückzuführen sind. Allerdings sind sie wesentlich entspannter als im echten Leben! Meistens schwingt ihr euch dabei auf oder in ein Fahrzeug, um etwas von A nach B zu transportieren. Beim Straßenmeisterei Simulator ist das aber nur ein kleiner Teil der Arbeit, denn hier verrichtet ihr wichtige Aufgaben direkt auf den Autobahnen und Landstraßen des Landes.

Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie eine Straßenmeisterei so arbeitet, könnte das genau euer Game sein. Ihr erneuert Fahrbahnmarkierungen, stellt Pylonen zur Sicherheit auf, bringt Verkehrsschilder am Straßenrand an und reinigt die Fahrbahn mit verschiedenen Utensilien. Die realistisch nachgebauten Fahrzeuge lassen das Arbeitserlebnis echt wirken und geben euch einen guten Einblick in die “Arbeit auf der Straße”.

Oh…Sir! Beleidigungssimulator

Andere Leute nach Herzenslust beleidigen und dafür sogar belohnt werden: Das geht nur im “Oh…Sir! The Insult Simulator”. In diesem kuriosen Spiel simuliert ihr Streitgespräche am laufenden Band. Eure Kontrahenten versuchen dabei, mit gewitzten Beleidigungen zu kontern und euren Energiebalken zu senken. Wer die härteren (verbalen) Schläge einstecken muss, verliert am Ende.

Im Spiel könnt ihr nicht nur die KI-Gegner in Grund und Boden beleidigen: Auch eure Freunde bekommen im Mehrspieler-Modus ihr Fett weg. Wenn ihr lieber anonym beleidigt, ist die verbale Schlammschlacht auch im Online-Multiplayer möglich. Ihr solltet beachten, dass der “Oh…Sir! The Insult Simulator” nur auf englisch erhältlich ist, da auch viele Witze im Deutschen gar nicht so recht funktionieren würden. Seht die verbalen Schlachten einfach als Englisch-Training, das ihr immer gewollt, aber nie bekommen habt!

Salary Man Escape – PSVR

Endlich aus dem Büro fliehen … wer kennt diesen Wunsch nicht? Mit “Salary Man Escape” könnt ihr jederzeit eure Konsole anwerfen und dem Büroalltag entfliehen. Zumindest, wenn ihr es schafft!

In diesem Spiel ist der Arbeitsplatz des Protagonisten ein riesiges Puzzle, das es durch das Verändern der Welt und des Blickwinkels zu lösen gilt. Euer Ziel ist es, das Büro möglichst zügig zu verlassen. Doch das ist einfacher, als es den Anschein macht: In weit mehr als 50 Levels gibt es zahlreiche Herausforderungen und noch mehr Hindernisse zu meistern, die euch lieber im Büro behalten wollen. Ihr dürft euch weder von eurem Boss, noch einem Erdbeben aufhalten lassen, um endlich die Tür zur Freiheit zu öffnen.

Ob ihr “Salary Man Escape” nun als Simulator, Escape Room oder einfach als lustiges VR-Spiel bezeichnet: Helft dem armen Mann, endlich nach Hause zu kommen!

Vacation Simulator – PSVR

Ihr habt gerade nicht die Möglichkeit, einen ausgiebigen Urlaub zu machen? Kein Problem! Begebt euch einfach an eure Konsole und taucht virtuell in die Urlaubssimulation ein. Wenn ihr den Job Simulator kennt, wisst ihr vermutlich, was auf euch zukommt: Das genaue Gegenteil!

In diesem Simulator könnt ihr alles machen, was das Urlauberherz begehrt: Marshmallows rösten, im wundervoll blauen Wasser planschen und Fäustlinge stricken, um beim Bau der Eisskulpturen später keine kalten Finger zu bekommen. All das haltet ihr am besten mit regelmäßigen Selfies fest, denn nur so könnt ihr beweisen, dass ihr tatsächlich im Urlaub seid! Oder ihn simuliert. Eigentlich fehlt nur noch die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zu entspannen, dann wäre der virtuelle Urlaub nahezu perfekt.

