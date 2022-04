Europa-Charts: Nintendo Switch und Elden Ring dominieren

Im März sind die europäischen Verkäufe hinsichtlich Konsolen und Videospielen weiter angestiegen. Dazu beigetragen haben vor allem die Verkaufsschlager „Elden Ring“ und „Gran Turismo 7“, aber auch der Dauerbrenner „FIFA 22“. Diese Titel belegen in den unten zu sehenden Europa-Charts die vorderen drei Plätze.

From Softwares Hardcore-RPG war unter anderem in Deutschland und Großbritannien das meistverkaufte Spiel. In Frankreich, Spanien und Italien war es wiederum Sonys Rennsimulation, die am meisten Verkäufe vorzuweisen hat.

Interessanterweise verkaufte sich „Gran Turismo 7“ als physisches Exemplar besser als in digitaler Form. Bei 58 Prozent der Verkäufe handelt es sich um die Disk-Edition. Im Übrigen haben sich die meisten Käufer für die PS5-Version entschieden. Das Verhältnis zwischen den PS5- und PS4-Verkäufen: 64:36 Prozent.

Nach dem Re-Release von „Grand Theft Auto 5“ konnte der Open World-Hit um zwei Plätze aufsteigen. Hier war die PS5-Version mit 35 Prozent am beliebtesten. Dahinter folgen die PS4, die Xbox Series X/S, der PC und die Xbox One.

Das inzwischen separat verfügbare „GTA Online“ hat es ebenfalls in die Charts geschafft. Auf Platz 17 sehen wir das Multiplayer-Spiel von Rockstar.

Den fünften Platz besetzt das Nintendo-Spiel „Kirby and the Forgotten Land“. Weil deine Daten zu den digitalen Verkäufen vorliegen, sind einzig und allein die Einzelhandelsverkäufe für die Position zuständig. Das gilt übrigens auch für alle anderen Nintendo-Titel in der Liste. Hierzulande war der 3D-Platformer am beliebtesten, dahinter kommt Frankreich.

Mit „Horizon Forbidden West“ befindet sich ein weiterer PlayStation-Exklusivtitel in der Top 10. Das postapokalyptische Action-Adventure schaffte es auf den siebten Platz. Im Erscheinungsmonat befand sich der Titel noch auf Rang zwei.

PS5 erneut nur auf Platz drei

332.000 Konsolen haben im März einen europäischen Abnehmer gefunden. Deutschland und Großbritannien wurden dabei jedoch nicht berücksichtigt. Zwar sind das 14 Prozent mehr als im vorherigen Monat, dafür aber 39 Prozent weniger im Vergleich zum März 2021.

Einmal mehr war Nintendos Hybrid-Konsole am gefragtesten. Platz zwei nehmen die Xbox Series-Modelle ein, Sonys PS5 liegt auf Platz drei. Nach wie vor sind die beiden Konsolen nur schwer zu bekommen.

Auch zum verkauften Zubehör liegen ein paar Infos vor. So war der DualShock 4 Controller im vergangenen Monat das meistverkaufte Gamepad. Für den DualSense-Controller reichte es wegen 1000 verkauften Exemplaren weniger nur für den zweiten Platz. Mit großem Abstand dahinter kommen die Controller von Microsoft und Nintendo. Rang fünf wird von Sonys Pulse 3D Headset eingenommen.

Die 20 meistverkauften Spiele in der Übersicht:

Elden Ring Gran Turismo 7 FIFA 22 Grand Theft Auto 5 Kirby and the Forgotten Land WWE 2K22 Horizon Forbidden West Pokémon-Legenden: Arceus F1 2021 Tiny Tina’s Wonderlands Mario Kart 8: Deluxe Mario Party Superstars Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K22 Big Brain Academy: Brain vs Brain Minecraft: Switch Edition Grand Theft Auto Online Star Wars Jedi: Fallen Order Triangle Strategy

Quelle: GamesIndustry

