UK-Charts: Elden Ring & Xbox Series X/S sichern sich im März 2022 die Spitze

In den vergangenen Wochen war das von From Software entwickelte Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ mehrfach an der Spitze der britischen Software-Charts zu finden.

Daher dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass sich das Fantasy-Abenteuer im März 2022 zum meistverkauften Spiel Großbritanniens aufschwang. Dies geht aus den Erhebungen der Marktforscher von GSD hervor, bei denen Retail- wie Download-Verkäufe gleichermaßen berücksichtigt wurden. Laut den Daten von GSD erwarben die britischen Kunden im März 2022 2,77 Millionen Spiele, von denen 1,94 Millionen digital erworben wurden.

Berücksichtigt man nur die Verkaufszahlen über den Einzelhandel und lässt die digitalen Absätze außen vor, dann hatte im vergangenen Monat das Rennspiel „Gran Turismo 7“ die Spitzenposition inne. 45 Prozent aller Einheiten wurden hier in Form der Retail-Fassung an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht. Weiter heißt es, dass 73 Prozent aller Verkäufe von „Gran Turismo 7“ auf die PS5-Fassung entfielen.

Related Posts

Unter den Top 5 der erfolgreichsten Spiele im März 2022 befinden sich zudem der Open-World-Dauerbrenner „Grand Theft Auto 5“, dessen Verkaufszahlen dank des PS5- und Xbox Series X/S-Releases um 45 Prozent zulegten, EAs Kick „FIFA 22“ oder das Wrestling-Spektakel „WWE 2K22“. Geht es um die Hardware, dann stand der März 2022 in Großbritannien ein weiteres Mal im Zeichen der Lieferengpässe. Insgesamt wurden auf der Insel im vergangenen Monat 112.000 Konsolen und rund 700.000 Accessoires verkauft.

Im Vergleich mit dem Februar 2022 legte die PS5 zwar um 45 Prozent zu, landete aufgrund der Lieferengpässe allerdings nur auf dem dritten Platz der monatlichen Hardware-Charts. Den Spitzenplatz sicherte sich dieses Mal die Xbox Series X/S, deren Verkaufszahlen im Vergleich mit dem Februar 2022 zwar um 61 Prozent stiegen, aufgrund der Lieferengpässe aber ebenfalls noch Luft nach oben hatten.

Aufgrund im Vergleich mit dem Vormonat um 21 Prozent zurückgegangener Absatzzahlen landete Nintendos Switch auf dem zweiten Platz. Unter dem Strich handelt es sich bei der Switch in Großbritannien aber weiterhin um die bestverkaufte Konsole des Jahres 2022.

Anbei die Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im März 2022.

Die UK-Charts im März 2022 ( Retail & Download)

1. Elden Ring

2. Gran Turismo 7

3. Grand Theft Auto 5

4. FIFA 22

5. WWE 2K22

6. Tiny Tina’s Wonderlands

7. Grand Theft Auto Online

8. Pokémon Legends: Arceus

9. Horizon Forbidden West

10. Kirby and the Forgotten Land

11. F1 2021

12. Red Dead Redemption 2

13. Assassin’s Creed Valhalla

14. NBA 2K22

15. Star Wars: Battlefront 2

16. Star Wars Jedi: Fallen Order

17. Mario Kart 8: Deluxe

18. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

19. Call of Duty: Vanguard

20. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren