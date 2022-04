UK-Digital-Charts: Elden Ring kehrt an die Spitze zurück – Die Top 10 in der Übersicht

Zum Abschluss der Woche erreichten uns die aktuellen digitalen Software-Charts aus Großbritannien. An die Spitze kehrte das von From Software entwickelte Open-World-Rollenspiel "Elden Ring" zurück, während zwei alte Bekannte die Top 3 abrunden.

Ergänzend zu den britischen Retail-Charts werden wir seit wenigen Wochen zudem mit den wöchentlichen Digital-Charts aus Großbritannien versorgt – so auch in dieser Woche.

Den Platz an der Spitze sicherte sich dieses Mal das von From Software entwickelte Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um zwölf Prozent zurückgingen. Da „Tiny Tina’s Wonderland“, der Spitzenreiter der letzten Woche, mit einem Absatzminus von 60 Prozent auf den dritten Rang zurückfiel, reicht es für „Elden Ring“ trotz allem für Platz 1. Den zweiten Rang sicherte sich „FIFA 22“, das in Großbritannien seit Monaten zu den Dauergästen in den britischen Charts gehört.

Ebenfalls weiter mit von der Partie ist Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „Grand Theft Auto 5“, der sich dieses Mal den vierten Platz sicherte. Auf den weiteren Rängen folgen „F1 2022“, Codemasters‘ offizielles Rennspiel zur diesjährigen Formel 1-Saison, „WWE 2K22″“, „NBA 2K22“ und die Stand-Alone-Version des Multiplayer-Titels „Grand Theft Auto Online“.

Anbei die Übersicht über die Top 10 der letzten Woche.

Die Top 10 der britischen Digital-Charts

1. Elden Ring (Bandai Namco)

2. FIFA 22 (EA)

3. Tiny Tina’s Wonderlands (2K Games)

4. Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games)

5. F1 2022 (EA)

6. WWE 2K22 (2K Games)

7. NBA 2K22 (2K Games)

8. Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

9. Far Cry 6 (Ubisoft )

10. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Quelle: Gamesindustry.biz

