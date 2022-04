UK-Digital-Charts: Tiny Tina’s Wonderlands springt an die Spitze

Ab sofort stehen die aktuellen Digital-Charts aus Großbritannien bereit. Den Platz an der Spitze sicherte sich dieses Mal der frisch veröffentlichte Loot-Shooter "Tiny Tina's Wonderlands". Auf den weiteren Plätzen folgen zwei alte Bekannte.

"Tiny Tina's Wonderlands" feierte einen erfolgreichen Start in Großbritannien.

Anfang der Woche erreichten uns bereits die aktuellen Software-Charts aus dem britischen Einzelhandel. Diesen ließ sich entnehmen, dass das „Borderlands“-Spin-off „Tiny Tina’s Wonderlands“ auf dem zweiten Platz in die Charts einstieg.

Weiter wurde berichtet, dass unter dem Strich gerade einmal zehn Prozent der Launch-Verkaufszahlen von „Borderlands 3“ erreicht wurden. Werte, die sich allerdings nur auf die Verkäufe über den britischen Einzelhandel beziehen. Ergänzend dazu wurden nun auch die aktuellen Digital-Charts aus Großbritannien veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass 77 Prozent aller Einheiten, die von „Tiny Tina’s Wonderlands“ in der Launchwoche abgesetzt wurden, auf die Download-Fassung entfielen.

55 Prozent der Download-Verkäufe wurden laut GSD von den Xbox-Versionen gestemmt, während die PlayStation-Fassungen für 45 Prozent der Download-Verkäufe der ersten Woche verantwortlich waren. Während „Tiny Tina’s Wonderlands“ in der vergangenen Woche an die Spitze der britischen Digital-Charts sprang, fanden sich auf den weiteren beiden Plätzen From Softwares Rollenspiel „Elden Ring“ und Electronic Arts‘ Kick „FIFA 22“ ein.

Da Nintendo und Bethesda Softworks in Großbritannien keine Download-Daten veröffentlichen, ist unklar, wie sich die digitalen Fassungen der beiden Neuveröffentlichungen „Kirby and the Forgotten Land“ beziehungsweise „Ghostwire: Tokyo“ schlugen. Anbei die kompletten Top 10 der letzten Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der Digtial-Charts

1. Tiny Tina’s Wonderlands

2. Elden Ring

3. FIFA 22

4. Grand Theft Auto 5

5. F1 2021

6. WWE 2K22

7. Grand Theft Auto Online

8. Star Wars Jedi: Fallen Order

9. Gran Turismo 7

10. Rainbow Six Siege

Quelle: GamesIndustry

