UK-Charts: Kirby dominiert – Ghostwire Toyko mit einem enttäuschenden Start

Zum Start im die neue Woche stehen ab sofort die neuesten Software-Charts aus Großbritannien bereit. In der vergangenen Woche gelang es demnach gleich zwei Neueinsteigern, es sich an der Spitze der Charts gemütlich zu machen.

Pünktlich zum Start in die neue Woche veröffentlichten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK Chart-Track die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Diese beziehen sich auf die am 26. März 2022 zu Ende gegangene Verkaufswoche, wobei wie gehabt nur die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt wurden. Die Download-Verkäufe blieben außen vor. Den Platz an der Spitze sicherte sich in der vergangenen Woche „Kirby and the Forgotten Land“, das exklusiv für die Switch erhältlich ist. Mit dem neuesten Ableger feierte die „Kirby“-Reihe nicht nur den erfolgreichsten UK-Start ihrer Geschichte. Gleichzeitig haben wir es hier mit dem ersten „Kirby“-Abenteuer zu tun, das auf der Insel auf Platz Eins der Software-Charts einsteigt.

Den zweiten Platz der britischen Software-Charts sicherte sich ein zweiter Neueinsteiger: Der von Gearbox Software entwickelte Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“, der im Vergleich mit „Borderlands 3“ allerdings einen verhaltenen Start hinlegte und gerade einmal zehn Prozent der Launch-Verkaufszahlen von „Borderlands 3“ erreichte.

Ebenfalls einen enttäuschenden Start verbuchte „Ghostwire: Tokyo“, das den Einstieg in die Top 10 verpasste und auf dem elften Rang in die Charts einstieg. In der ersten Verkaufswoche verkaufte sich der Titel 80 Prozent schlechter als „The Evil Within 2“, das letzte Projekt von Tango Gameworks.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche (Retail-only)

1. Kirby and the Forgotten Land

2. Tiny Tina’s Wonderlands

3. Elden Ring

4. Gran Turismo 7

5. Pokemon Legends: Arceus

6. FIFA 22

7. New Super Mario Bros. U Deluxe

8. WWE 2K22

9. Horizon Forbidden West

10. Mario Kart 8 Deluxe

Quelle: GamesIndustry.biz

