Sniper Elite 5: Video stellt Waffen und Anpassungen vor

Rebellion hat weiteres Videomaterial zu „Sniper Elite 5“ veröffentlicht. Es gewährt einen Einblick in die Waffenvielfalt und die Anpassungsmöglichkeiten, die euch im Shooter erwarten.

Bei der Erschaffung der Waffen holte sich Rebellion Hilfe beim Militärhistoriker Bruce Crompton. Gleiches gilt für das Imperial War Museum und das Royal Armouries Museum, wodurch „Tausende von Referenzbildern und Tonaufnahmen von Waffen und Fahrzeugen des Zweiten Weltkriegs“ zusammenkamen.

Passt eure Waffen an

Auch die Individualisierung der Waffen soll in „Sniper Elite 5“ nicht zu kurz kommen. Als Spieler könnt ihr den Schaft, die Magazine, das Gehäuse, den Lauf, das Zielfernrohr und das Visier sowie das Material einer Waffe verändern.

„Sie lassen sich so ideal an den eigenen Spielstil anpassen, egal ob man nun lieber methodisch vorgeht, sich direkt in die Action begibt oder eine Mischung aus beidem bevorzugt. Anpassungen können auch mitten im Spiel vorgenommen werden. Zu diesem Zweck sind auf den verschiedenen Maps Werkbänke versteckt, die es zu entdecken gilt. Diese schalten wiederum weitere Anpassungsoptionen frei“, so Rebellion in der heutigen Pressemeldung.

„Sniper Elite 5“ wird am 26. Mai 2022 für PS5, PC und Xbox-Konsolen veröffentlicht. Vorbesteller erhalten eine zusätzliche Target Führer-Kampagnenmission mit dem Titel „Wolf Mountain“. Eine Deluxe Edition wird ebenfalls angeboten. Darin sind zusätzlich der Season Pass One sowie für Vorbesteller die P.1938 Suppressed Pistol enthalten.

Dass es hinsichtlich der Veröffentlichung zu keinen Verzögerungen kommen wird, verdeutlicht der offizielle Goldstatus, der kürzlich angekündigt wurde. Das heißt, die Entwicklung des Grundspiels wurde erfolgreich abgeschlossen. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer zu den Waffen:

