Sniper Elite 5: Entwickler stellen den Invasions-Modus vor – Trailer & Details

Heute stellten die Entwickler von Rebellion den Invasions-Modus von "Sniper Elite 5" vor. Hierbei haben wir es mit einem Multiplayer-Modus zu tun, in dem die Spieler beziehungsweise Spielerinnen in die Rolle eines Scharfschützen der Achsenmächte schlüpfen und in die laufende Kampagne anderer eindringen.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Rebellion am Shooter „Sniper Elite 5“, der in diesem Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Wie das Studio heute bekannt gab, darf sich die Community über einen neuen Spiel-Modus in Form der Invasionen freuen. Der besagte Modus erinnert ein wenig an bekannte Vorbilder wie „Dark Souls“ und bietet euch die Möglichkeit, in der Rolle eines Scharfschützen der Achsenmächte in die laufende Kampagne andere Spieler beziehungsweise Spielerinnen einzudringen und ihnen das Leben schwer zu machen. Schließt man dieses Unterfangen erfolgreich ab, können wertvolle Belohnungen eingestrichen werden.

Entwickler versprechen eine bisher ungekannte Dynamik

Weiter heißt es seitens der Macher von Rebellion, dass der Invasions-Modus für eine bisher ungekannte „Dynamik und Spannung im Spiel sorgen wird“, da die Spieler auf eine Vielzahl von Taktiken zurückgreifen müssen, wenn sie eine Invasion erfolgreich abschließen möchten. Der Invasions-Modus wird auch im Coop-Modus des Shooters verfügbar sein, wodurch sich die Herausforderung für den Scharfschützen der Achsenmächte noch kniffliger gestaltet, da er nun vor der Aufgabe steht, zwei Widersacher aufzuspüren und zu eliminieren. Dafür warten unter dem Strich auch noch höhere Belohnungen.

Weitere Meldungen zu Sniper Elite:

Chris Kingsley, CTO bei Rebellion, zur heutigen Ankündigung: „Der Invasions-Modus ist eine fantastische Ergänzung zum Spielerlebnis von Sniper Elite 5. Ein menschlicher Eindringling agiert anders und seine nächsten Schritte sind schwerer auszumalen. Dadurch wächst die Herausforderung, was wiederum eine intensive, spannungsgeladene Atmosphäre erzeugt. Spieler werden darüber informiert, dass ein Scharfschütze der Achsenmächte in ihre Sitzung eingedrungen ist, und es beginnt ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel mit hohem Einsatz.“

„Sniper Elite 5“ erscheint für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 und wird pünktlich zum Release den Weg in den Game Pass finden.

Weitere Meldungen zu Sniper Elite 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren