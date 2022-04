Rhythm Sprout: Zuckersüßes Rhythmus-Spiel angekündigt

Die uralte Fehde zwischen gesundem Gemüse und verlockendem Süßkram wird in "Rhythm Sprout" nicht von Schlachtengeheul, sondern von elektronischer Beats untermalt: Bewegt euch zum Takt der Musik und vernichtet die bösartigen Süßigkeiten mit der Macht einer tapferen Zwiebel!

Der Kampf zwischen Gemüse und Süßigkeiten hat sich sicherlich bei vielen schon in der Kindheit zugetragen, wenn der Appetit auf Schokolade gegen die mütterliche Verantwortung von Grünzeug auf dem Teller in die Schlacht gezogen ist.

Nun könnt ihr dieses Epos in einem Videospiel neu erleben, auch wenn ihr unerwartet auf der Seite des gesunden Gemüses kämpft. In Rhythm Sprout hüpft ihr nämlich als vitale Wurzel in den Kampf gegen die fiesen Süßigkeiten und müsst dabei stets im Takt bleiben.

„Rhythm Sprout“ pumpt vitaliserende Beats in euren Körper

Die abgedrehte Geschichte glänzt schon im Ankündigungstrailer mit einer ordentlichen Portion Humor und dürfte ein charmantes Grundgerüst für den Kern des Spiels bilden: Das Gameplay. Denn wie der Titel schon verrät, dreht sich alles um den richtigen Rhythmus.

Damit eure zünftige Zwiebel eine Chance gegen die zerstörerischen Truppen des Sugar Daddys hat, müsst ihr mit einem einsteigerfreundlichen Drei-Tasten-System im Takt der Musik auf die Tasten hauen. Zuschlagen, ausweichen oder einfach nur voranschreiten: Alles wird passend zum Beat ausgeführt.

Obwohl man mit einer simplen Steuerung wirbt, will man auch Genre-Profis mit anspruchsvollen Herausforderungen bei der (Lauch-)Stange halten und so ein musikverliebtes Erlebnis für Neulinge und Veteranen gleichermaßen schaffen.

Einer der wichtigsten Aspekte dabei ist natürlich auch die Musik: Und während man sich im Ankündigungstrailer dabei voll und ganz auf fetzige Elektronikbeats verlässt, heißt es von offizieller Seite, dass das fertige Spiel eine große Bandbreite an Musik-Genres aus verschiedenen Epochen bieten wird.

„Rhythm Sprout“ soll im Winter für die PlayStation 4 und 5, die Nintendo Switch, die Xbox One und Series sowie für den PC via Steam und Epic Games Store erscheinen. Auf Steam könnt ihr eure Fingerfertigkeiten schon einmal in einer Demo versuchen, die insgesamt drei Level bietet.

Weitere Meldungen zu Rhythm Sprout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren