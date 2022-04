Sonic Origins: Release-Termin, Trailer, Deluxe Edition und mehr

SEGA hat mitgeteilt, dass „Sonic Origins“ am 23. Juni 2022 auf den Markt kommen wird. Der Launch erfolgt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC, wie der Publisher heute bekanntgab.

Mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins wurde auch ein Trailer freigeschaltet, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Das Paket umfasst die klassischen Abenteuer „Sonic The Hedgehog“, „Sonic The Hedgehog 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ und „Sonic CD“ in überarbeiteten Versionen. Von der bekannten Green Hill Zone bis hin zum Death Egg Robot könnt ihr somit reichlich klassische Abenteuer erleben. Obendrauf gibt es neue Gebiete zum Erkunden, zusätzliche Animationen und einen Anniversary-Modus.

Zu den neuen Features von „Sonic Origins“ gehören:

Ihr erforscht die klassischen Sonic-Titel in hoher Auflösung und mit neuen Anfangs- und Endanimationen.

Ihr erfüllt verschiedene Missionen, um Münzen zu sammeln, die neue Inhalte, Herausforderungen und Spezialabschnitte im Museum freischalten.

Ihr entscheidet euch, ob ihr im klassischen Modus mit der Originalauflösung und begrenzten Leben durch die zahlreichen Zonen schleudert, oder im neuen Jubiläumsmodus mit unbegrenzten Leben und überarbeiteter Vollbildauflösung agiert.

Spieler, die „Sonic Origins“ rechtzeitig vorbestellen, bekommen über das DLC-Pack „Start Dash“ 100 Bonusmünzen, den freigeschalteten Spiegelmodus und den Letterbox-Modus (Mega Drive-Design) obendrauf.

Neben der Standard-Variante, die mit 39,99 Euro zu Buche schlägt, gibt es ebenfalls eine Deluxe-Version für 44,99 Euro, die mit folgenden Inhalten bestückt ist:

Sonic Origin

Schwierige Missionen

Letterbox/Widescreen-Modus

Charaktere im Hauptmenü

Inselkamera im Hauptmenü

Charakteranimation in der Musikwiedergabe

Exklusive Tracks aus den Mega Drive-Titeln

Die Sound Packs mit den Musikstücken könnt ihr separat für 3,99 Euro erwerben. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

