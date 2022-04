WWE 2K22: Patch 1.09 mit neuer Arena und mehr steht bereit

Wie 2K Sports und die Entwickler von Visual Concepts bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort ein umfangreiches neues Update zum Wrestling-Titel „WWE 2K22“ bereit.

Zu den interessantesten Neuerungen, die mit dem Patch 1.09 den Weg in „WWE 2K22“ fanden, gehört sicherlich die neue NXT 2.0-Arena. Hinzukommen kleinere Anpassungen am „MyGM“-Modus. Beispielsweise ist es ab sofort möglich, Kämpfe um Tag-Team-Titel jetzt auch in den Schwierigkeitsgraden „Normal“ und „Schwer zu bestreiten. Zudem wurden hier die künstliche Intelligenz und die grafische Darstellung verbessert.

Ebenfalls geboten werden kleinere Anpassungen an „MyFaction“ und dem Online-Modus oder diverse Optimierungen und Fehlerbehebungen. Welche Optimierungen im Detail geboten werden, verrät euch der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet.

Die Optimierungen des Updates 1.09 (Auszug)

Hunderte von Superstar-Interaktionen wurden überarbeitet, um Ausrichtung, Registrierung und Wirkung zu verbessern.

Behebung von gemeldeten Fehlern, dass Spieler Funktionalität verlieren, wenn sie mit Objekten am Ring interagieren.

Unterstützung für Umkehrungen für mehrere Züge hinzugefügt.

Behebung von gemeldeten Fehlern, dass Spieler hinter der Bühne stecken blieben.

Behebung von gemeldeten Fehlern, dass Spieler in einem Elimination Chamber-Match in der Kammer stecken blieben.

Aktualisierte Movesets für verschiedene Superstars.

Verbesserte Wegführung und Verhaltensweisen der Schiedsrichter.

Verbesserte Ausrichtung bei verschiedenen Sprüngen und Sprungbrettern.

Betäubungsdauer während Matches angepasst.

„WWE 2K22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Mit dem „Banzai Pack“ erscheint am 26. April 2022 der erste DLC, der die fünf Wrestler Yokozuna, Umaga, Rikishi, Omos und Kacy Catanzaro umfasst.

