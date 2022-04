MotoGP 22: Mit Launch-Trailer für PS4 und PS5 veröffentlicht

Milestone feiert die Veröffentlichung von „MotoGP 22“ mit einem Launch-Trailer. Das Rennspiel kam heute für Konsolen und PC in den Handel. Bei Amazon werdet ihr für rund 70 Euro fündig.

Zu den neuen Features von „MotoGP 22“ gehört der Modus „NINE Season 2009“, in dem ihr eine Dokumentation über eine der laut Hersteller berühmtesten Saisons in der Geschichte der MotoGP genießen könnt. Sie wird von Mark Neale erzählt. Natürlich dürft ihr dabei nicht nur zuschauen, sondern seid ebenfalls in der Lage, die Schlüsselmomente zu bestreiten. Zugleich schlüpft ihr in „MotoGP 22“ in das Leder von legendären Fahrern wie Rossi, Pedrosa, Stoner und Lorenzo.

NINE Season 2009 bildet alle 17 Grand Prix der Saison ab, unterteilt in Kapitel mit insgesamt 39 Herausforderungen.

Tutorial für einen einfacheren Einstieg

Ebenfalls gibt es eine Reihe von neuen Features, die Neulinge in der Serie willkommen heißen sollen. Dazu gehören ein überarbeitetes Tutorial-System und ein MotoGP-Akademie-Modus.

„Das Tutorial bietet laut Hersteller eine Reihe von speziellen Spielsitzungen, die Neulingen dabei helfen, die Grundlagen des Spiels durch spezielle Herausforderungen zu verstehen, die sich auf die Elektronik, den Reifenverbrauch, die Bremstemperatur und die wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Hauptkategorien konzentrieren“, so Milestone.

Der MotoGP-Akademie-Modus wiederum wird spezielle Herausforderungen beinhalten, die den Fahrern helfen sollen, ihren Fahrstil zu perfektionieren und alles über die Funktionsweise ihrer Motorräder zu lernen. Ebenfalls wird ein adaptives Schwierigkeitssystem den Spielern mit Tipps und Hinweisen helfen, die von ihrer Leistung abhängen.

Im Spielverlauf könnt ihr mehr als 120 Fahrer und 70 historische Fahrer aus allen Jahren der MotoGP erwarten. Ihr erhaltet einen Zugriff auf mehr als 20 offizielle Rennstrecken. Ebenfalls wurde die Rückkehr des Manager-Karrieremodus bestätigt. Und natürlich gibt es einen Multiplayer-Modus mit geteiltem Bildschirm und Online-Modus.

Die Verbesserungen laut Hersteller:

Neue Gesichtsanimationen, verbesserte 3D-Charaktere und Boxen

Spieler können den Verriegelungsmechanismus des RHD manuell bedienen und die Kompression der Radaufhängungen kontrollieren

Die Oberflächen wurden verbessert, um eine bessere Fahrbarkeit zu gewährleisten

Das Federungssystem wurde für ein besseres Gefühl beim Überfahren von Bordsteinen verfeinert

Die Reifen- und Bremstemperaturen werden nun durch den Windschatten beeinflusst

„MotoGP 22“ ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Nachfolgend könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer anschauen.

Weitere Meldungen zu MotoGP 22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren