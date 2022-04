The House Of The Dead Remake: PlayStation Move-Unterstützung wird nachgereicht

The House Of The Dead Remake:

Wie in dieser Woche bestätigt wurde, erscheint das Remake zu "The House of the Dead" in Kürze auch für die PlayStation 4. Auf die Unterstützung der PlayStation Move-Peripherie werdet ihr allerdings noch etwas länger warten müssen.

"The House of the Dead" erscheint für die PS4.

In dieser Woche wurde das Remake zum düsteren Shooter „The House of the Dead“ auch offiziell für die PlayStation 4 und weitere Plattformen angekündigt.

Da es sich bei „The House of the Dead“ um einen klassischen Rail-Shooter handelt, dürfte sich der eine oder andere sicherlich die Frage gestellt haben, wie es um eine mögliche Unterstützung der PlayStation Move-Peripherie bestellt ist. Wie die verantwortlichen Entwickler via Twitter bestätigten, wird das Remake des Rail-Shooters auf der PS4 in der Tat Gebrauch von den Motion-Controllern machen.

Zum Release wird die PlayStation Move-Unterstützung allerdings noch nicht fertig sein. Stattdessen wird sie nach der Veröffentlichung des Shooters in Form eines kostenlosen Updates nachgereicht. Einen konkreten Termin bekam der Patch bisher jedoch nicht spendiert.

Ein Klassiker feiert in Kürze sein Comeback

Wie es der Name des „The House of the Dead“-Remakes bereits andeutet, haben wir es hier mit einer technisch überarbeiteten Neuauflage des legendären Arcade- und Saturn-Shooters aus dem Hause Sega zu tun. Das Remake wird ab dem 28. April 2022 für die PlayStation 4, den PC sowie die Xbox One erhältlich sein und zum Preis von 24,99 Euro angeboten. Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle der beiden Spezialagenten Logan und G.

Diese führen in einem vermeintlich verlassenen Herrenhaus Ermittlungen durch und sehen sich schnell mit einem Kampf auf Leben und Tod konfrontiert. Im Laufe der Kampagne retten die Agenten Wissenschaftler, die in das Chaos verwickelt sind, treten gegen mächtige Bosse an und schalten Abkürzungen oder verschiedene Belohnungen frei.

