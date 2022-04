The House of the Dead: Remake erscheint in Kürze für PS4

The House of the Dead:

Das Remake von "The House of the Dead" erobert in Kürze weitere Plattformen, wie sich einer in Polen veröffentlichten Pressemeldung entnehmen lässt.

Es scheint, dass das Remake von „House of the Dead“ in diesem Monat für weitere Plattformen auf den Markt gebracht wird. Der entsprechenden Hinweis findet sich bei der polnischen Nachrichtenagentur PAP Biznes, wo zum Termin eine Pressemeldung veröffentlicht wurde.

Demnach wird der Launch von „The House of the Dead Remake“ am 28. April 2022 für PS4, Xbox One, PC über Steam und GOG sowie Google Stadia erfolgen. Der Preis beträgt 24,99 Euro.

Pläne bestehen seit einigen Jahren

Schon 2019 gab Forever Entertainment bekannt, dass eine Vereinbarung für die Entwicklung von Remakes der Klassiker „The House of the Dead“ und „The House of the Dead 2“ unterzeichnet wurde. Allerdings drangen damals keine Details zu den unterstützten Plattformen oder angestrebte Release-Zeiträume durch.

Schließlich wurde das Remake von „House of the Dead“ im vergangenen Jahr während eines Indie World Showcase für die Switch angekündigt, bevor es Anfang dieses Monats für Nintendos Konsole erschien.

Das Spiel ist ein komplettes Remake des klassischen Arcade- und Sega Saturn-Shooters aus den 90er Jahren. In „The House of the Dead“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der Spezialagenten Logan und G, die in einem gespenstischen Herrenhaus ermitteln, das von untoten Monstern heimgesucht wird.

Im Spielverlauf retten sie Wissenschaftler, die in das Chaos verwickelt sind, bahnen sich ihren Weg durch zahlreiche Bosse und schalten versteckte Abkürzungen und Munitionsverstecke frei.

„The House of the Dead“ brachte zahlreiche Fortsetzungen hervor. Passend dazu arbeitet Forever Entertainment auch an einem Remake von „The House of the Dead 2“, das 1999 als Launch-Titel für die Sega Dreamcast veröffentlicht wurde.

