Disney Dreamlight Valley: Free-2-Play-Simulation für Konsolen und PC angekündigt

Gameloft arbeitet an der Simulation "Disney Dreamlight Valley", in der ihr euer eigenes Dorf aufbauen müsst. Dabei trefft ihr auf bekannte Disney- und Pixar-Helden.

„Disney Dreamlight Valley“ ist ein kostenloses Simulationsabenteuer, das für alle Konsolen und den PC entwickelt wird. Hier trefft ihr auf nahezu alle bekannten Disney- und Pixar-Figuren. Im unten eingebundenen Trailer sehen wir Kindheitshelden wie Mickey Mouse, Simba, Elsa, Woody, Wall-E und viele mehr.

Schauplatz des Spiels ist das titelgebende Dreamlight Valley. Hier muss ein ehemals harmonisches Dorf wiederaufgebaut werden, das nach einem seltsamen Geschehnis mit Nachtdornen übersät ist. Helft den ikonischen Bewohnern, ihre Erinnerungen wiederzuerlangen und reist dafür durch verschiedene Welten aus dem „Disney“-Universum.

Einige Aktivitäten sind offensichtlich an bestimmte Disney-Szenen angelehnt. Zum Beispiel könnt ihr mit Remy aus „Ratatoille“ verschiedene Gerichte zubereiten, mit Goofy angeln gehen oder mit Wall-E Gemüse anbauen.

Der zuständige Entwickler ist Gameloft, das weltweit größte Unternehmen für Mobile Games. Dieses Mal versuchen sie sich an einem kostenlos spielbaren Multiplattform-Titel.

Game Manager Manea Castet über das Projekt: „Unser Entwicklungsteam ist eine große Familie von Disney- und Pixar-Fans und hat all seine Leidenschaft in die Entwicklung von Disney Dreamlight Valley gesteckt, insbesondere in die Art und Weise, wie wir die Charaktere und ihre Handlungsstränge darstellen.“

Early-Access-Version für Sommer geplant

Die Veröffentlichung für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC soll 2023 erfolgen. Für diesen Sommer ist jedoch eine Early-Access-Version geplant, die auf allen genannten Plattformen erscheint. Allerdings müssen Interessenten dafür das Founder’s Pack erwerben oder den Xbox Game Pass besitzen.

Schaut euch jetzt den Ankündigungstrailer an:

