UK-Charts: Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West im Einzelhandel gefragt

In Großbritannien gab es kürzlich einen ordentlichen Nachschub an PS5-Konsolen. Demzufolge sind „Gran Turismo 7“ und „Horizon Forbidden West“ wieder weit vorne in den britischen Charts vertreten. Während die Rennsimulation vom elften auf den dritten Platz gewandert ist, stieg Guerrillas Action-RPG immerhin drei Ränge auf. Die Verkaufsanstiege in Prozenten: 152 Prozent und 52 Prozent.

Auf dem ersten Platz befindet sich die Neuerscheinung „Nintendo Switch Sports“. Dabei handelt es sich um den dritterfolgreichsten Release auf der Insel. „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, die letzte Woche an der Spitze war, rutscht dafür auf den zweiten Platz hinab.

Auf Platz sieben folgt das erfolgreiche Soulslike „Elden Ring“, das einen Platz nach hinten rückte. „Grand Theft Auto 5“ hingegen belegt genau wie eine Woche zuvor den achten Platz.

Bei den digitalen Verkäufen sehen die Platzierungen gänzlich anders aus. Hier steht der „LEGO Star Wars“-Ableger weiterhin auf dem Spitzenplatz. Die beiden Sony-Produktionen sind überhaupt nicht vertreten.

Retail-Charts in der Übersicht

(Neu) Nintendo Switch Sports (1) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (11) Gran Turismo 7 (7) Horizon Forbidden West (3) Pokémon-Legenden: Arceus (4) Mario Kart 8 Deluxe (6) Elden Ring (8) Grand Theft Auto 5 (12) Kirby and the Forgotten Land (10) Animal Crossing: New Horizons

Digital-Charts in der Übersicht

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Elden Ring Grand Theft Auto 5 WWE 2K22 Monopoly Plus Red Dead Redemption 2 FIFA 22 Call of Duty: Black Ops 3 Little Nightmares Call of Duty: Vanguard

