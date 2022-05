Redout 2: Release-Termin und neuer Trailer enthüllt

Der Veröffentlichungstermin von „Redout 2“ steht fest. Erscheinen wird der Titel demnach am 26. Mai 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC (Steam, Epic Games Store). Das gaben der Publisher Saber Interactive und der Entwickler 34BigThings heute bekannt. Passend zur Enthüllung des Release-Termins seht ihr unterhalb dieser Zeilen einen Trailer.

Fahrzeuge können angepasst werden

„Redout 2“ rückt ein futuristisches Renngeschehen in den Fokus und startet mit 36 Strecken, von denen jede wahlweise rückwärts gespielt werden kann, was insgesamt 72 Strecken ergibt. Zu den Spielmodi gehören eine Einzelspieler-Kampagne und ein kompetitiver Online-Multiplayer für bis zu zwölf Spieler auf PC, PlayStation und Xbox sowie bis zu sechs Spieler auf der Switch.

Laut Hersteller könnt ihr euer Gefährt in „Redout 2“ mit einer „riesigen Auswahl an Optionen“ anpassen und seid danach in der Lage, Herausforderungen anzunehmen, die „mit dem fortschrittlichen Kalibrierungssystem von Redout 2 auf eure Vorlieben“ zugeschnitten sind.

Bei der Anpassung der insgesamt zwölf Vehikel stehen austauschbare Teile wie Klappen, Ruder, Stabilisatoren und mehr zur Auswahl. Später sollen regelmäßig hinzugefügte Online-Inhalte und Saisons mit Bonusbelohnungen folgen. Sie bescheren euch weitere Cosmetics.

Die Entwickler von 34BigThings versprechen, dass das Spiel dank eines „intuitiven Fahrsystems“ leicht zu erlernen und zu spielen sein wird. Aber es soll auch schwer zu meistern sein, da die Vehikel Geschwindigkeiten von über 1000 km/h erreichen.

