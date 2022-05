Disgaea 6 Complete: Neuer Trailer zeigt euch die Grundlagen

Schon seit Anfang des Jahres wissen wir, dass „Disgaea 6 Complete“ es sich ab dem 28. Juni endlich auch auf dem PC und der PlayStation gemütlich machen darf. Hier bei uns im Westen war der sechste Teil der japanischen Rollenspielreihe mit ihren umfangreichen Mechaniken nämlich bisher ausschließlich auf der Nintendo Switch erhältlich.

Wie das „Complete“ im Titel verrät, dürfen sich „Disgaea“-Fans auf alle DLCs des aktuellen Ablegers freuen: Die kommende Version ist also randvoll gefüllt mit Charakteren und kosmetischen Gegenständen – ein Angebot, das auch neue Spieler verlocken könnte.

Disgaea 6 Complete: Zurück zu den Basics!

Um nun potentielle Interessenten auf den Release Ende Juni vorzubereiten, veröffentlichte man jetzt einen neuen Trailer, in dem die Grundlagen der „Disgaea“-Reihe und speziell des sechsten Teils angeschnitten werden. Der gibt einen hervorragenden ersten Überblick, was Neulinge im Rollenspiel erwartet.

Die Erklärungen im Video übernimmt dabei der knuffige Kumpane Cerberus, der sinnbildlich für das verspielte Image der Reihe steht – auch wenn er dem „Disgaea“-Maskottchen Prinny, seines Zeichens schlagfertiger Pinguin, nur schwer Konkurrenz machen kann.

Wie in jedem Strategiespiel müsst ihr auch in „Disgaea 6“ eure Einheiten über das Feld bewegen und damit Gegner attackieren. Wenn ihr einen Feind ins Visier nehmt, während andere eurer Verbündeten in der Nähe sind, löst ihr einen Team-Angriff aus und wenn mehrere den gleichen attackieren, steigt eure Kombo-Anzeige.

Weitere Meldungen zu Disgaea 6 Complete:

So weit, so simpel: Doch auf dem Weg zum Sieg müsst ihr unbedingt von der „Disgaea“-typischen Taktik Gebrauch machen, bei der eure Einheiten andere Verbündete hochheben und werfen können, um sie neu zu positionieren.

Mehr Infos zum Kampfsystem und den weiteren vielen Mechaniken von „Disgaea 6 Complete“ wie dem Cheat-Shop, der Charakter- und Item-Customization sowie den vollkommen neuen Features wie der Super-Wiederbelebung findet ihr im Video. Ein Blick lohnt sich für Fans und Neulinge gleichermaßen!

„Disgaea 6 Complete“ erscheint am 28. Juni für die PlayStation 4 und 5 sowie für den PC. Das kunterbunte, aber strategisch überaus komplexe Rollenspiel lässt sich seine unzähligen Mechaniken und DLCs mit rund 69,99 Euro bezahlen.

Weitere Meldungen zu Disgaea 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren