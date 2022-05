F1 22: Miami International Autodrome im Video und Cover enthüllt

Codemasters und Electronic Arts haben weitere Details zum kommenden Rennspiel „F1 22“ enthüllt. So wurde der Ferrari-Fahrer Charles Leclerc als Botschafter und Coverstar für „F1 22“ bestätigt. Auf dem Cover ist er allerdings nicht allein zu sehen. Abgebildet sind ebenfalls Lando Norris (McLaren) und George Russell (Mercedes).

Die Champions Edition wiederum zeigt die vier vorherigen Weltmeister. Es sind Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Max Verstappen. Die kostspieligere Edition umfasst zusätzliche Inhalte, darunter ein zeitlich begrenztes Paket, das die Einweihung des Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix feiern soll. Hinzukommt ein dreitägiger Early Access.

Champions Edition in der Übersicht:

F1 22 für PS4 und PS5

Miami-Inhalte

3 Tage Early Access

F1 Life-Startpaket

F1 22-Inhalte der neuen Ära

Neue Add-On-Fahrer

18.000 PitCoin

Außerdem wurde zu „F1 22“ ein neues Video veröffentlicht, das den Miami International Autodrome zeigt. Zusammenhängende und aussagekräftige Szenen bekommt ihr mit diesem Clip zwar nicht geboten, könnt euch aber schon einmal auf die Rennsaison einstimmen. Zu sehen ist das Video zu „F1 22“ unterhalb dieser Zeilen.

Die Entwickler versprechen mit „F1 22“ ein „rasantes, authentisch simuliertes Rennerlebnis mit einer neuen adaptiven AI“. Damit sollen sich auch Causal-Spieler auf der Strecke wohlfühlen. Hinzukommen Anpassungs-Items und Superwagen, die ihr durch Gameplay, den Podium Pass und im Brandstore im Spiel freischalten könnt.

Obendrauf gibt es wiederkehrende Features wie die 10-Jahres-Karriere inklusive 2-Spieler-Option, My Team und Multiplayer. „F1 22“ erscheint am 1. Juli 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich, wo für die PS5-Version rund 80 Euro fällig werden. Ebenfalls könnt ihr euch im PlayStation Store umschauen.

