Sniper Elite 5: Multiplayer und weitere Features im neuen Trailer

Mit „Sniper Elite 5“ geht die beliebte Shooter-Serie aus dem Hause Rebellion in wenigen Wochen in ihre nächste Runde. Passend dazu stellte das Studio einen frischen Trailer zur Ansicht bereit.

In diesem gehen die Entwickler auf die verschiedenen Features ein, die euch in „Sniper Elite 5“ geboten werden. Darunter die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, die komplett überarbeitete Mehrspieler-Komponente und mehr. Genau wie es bereits in den diversen Vorgängern der Fall war, übernehmt ihr in „Sniper Elite 5“ die Kontrolle über einen Scharfschützen, der sich möglichst leise durch die Areale bewegt und auf den richtigen Moment wartet, um vorgegebene Ziele auszuschalten.

Neuer Invasion-Modus an Bord

Zu den interessantesten Neuerungen von „Sniper Elite 5“ dürfte der neue Invasion-Modus gehören. Hier wird einem Spieler oder einer Spielerin die Möglichkeit geboten, in der Rolle eines Scharfschützen der Achsenmächte in das laufende Spiel eines anderen Nutzers einzudringen. Der Sieger dieses tödlichen Duells darf sich über wertvolle Belohnungen freuen. Interessant ist, dass die Invasionen sowohl im Solo-Modus als auch im Coop-Modus initiiert werden können.

„Der Invasions-Modus ist eine fantastische Ergänzung zum Spielerlebnis von Sniper Elite 5. Ein menschlicher Eindringling agiert anders und seine nächsten Schritte sind schwerer auszumalen. Dadurch wächst die Herausforderung, was wiederum eine intensive, spannungsgeladene Atmosphäre erzeugt. Spieler werden darüber informiert, dass ein Scharfschütze der Achsenmächte in ihre Sitzung eingedrungen ist, und es beginnt ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel mit hohem Einsatz“, beschreiben die Macher von Rebellion den neuen PvP-Modus.

„Sniper Elite 5“ wird am 26. Mai 2022 unter anderem für die PlayStation-Plattformen erhältlich sein.

