Wildcat Gun Machine: Launch-Trailer zum explosiven Dungeon Crawler

Schneller, härter, besser: Das temporeiche Roguelike "Wildcat Gun Machine" wird euch schnell an euer Limit bringen, nur um dann noch einmal den Rahmen zu sprengen. Wer etwas für Action, Explosionen und süße Katzen übrig hat, der kommt an dem beinahe schon überladenen Launch-Trailer jedenfalls nicht vorbei.

Wenn ihr euch bereits bei Roguelike-Twinstick-Shootern wie „Enter the Gungeon“ und „Binding of Isaac“ die Finger wund gespielt habt, aber einfach nicht genug bekommt von diesem herrlich erfrischenden, anspruchsvollen Genre, dann seid ihr bei „Wildcat Gun Machine“ genau richtig.

Der Dungeon Crawler verspricht nämlich all das, was die oben genannten Beispiele zu enorm erfolgreichen Fan-Lieblingen macht: Ein breites Arsenal an Waffen, knackige und spektakuläre Bosskämpfe sowie jede Menge temporeiche Action.

Wildcat Gun Machine: Katzen im Kugelhagel

Einen Riesenunterschied zu anderen Vertretern des Roguelike-Genres besteht bei „Wildcat Gun Machine“ dann aber doch: Der Dungeon Crawler kommt nämlich ohne zufallsgenerierte Inhalte aus. Das bedeutet, alle Räume, alle Begegnungen und alle Durchgänge sind konstant und vorgesehen.

Damit könnte der Titel zwar an Wiederspielwert einbüßen, darf sich aber auf die Schulter klopfen, dass er Können belohnt und Glücksfaktoren weitesgehend zurückweist. Kombiniert mit den vielen Fertigkeiten und ihren Verbesserungen könnt ihr euch so Stück für Stück durch die dämonenverseuchten Untiefen sterben.

Doch euer Ziel in „Wildcat Gun Machine“ ist natürlich nicht unterzugehen, sondern über die Gegnermassen zu triumphieren. Nutzt also die über 40 Waffenarten zu eurem Vorteil, feilt an euren Ausweichkünsten und befreit die gewaltigen Roboter aus den Fängen der Feinde, damit ihr ganze Bildschirme an Monstern zeitgleich zerlegen könnt.

Mit süßen Kätzchen und ekelhaften Fleischmonstern wandelt der Artstyle des Spiels zwischen zwei Extremen. Adrenalinpumpende Elektronikbeats kombiniert mit dicken Bässen heizen euch überdies auch musikalisch ein, während ihr die Dämonen der Hölle niedermäht.

„Wildcat Gun Machine“ ist seit gestern für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch sowie den PC erhältlich. Die „explosive Achterbahn der Gefühle“, wie das Spiel von den Entwicklern beschrieben wird, kostet 14,99 Euro und jede Menge Nerven, wenn ihr euch durch die knallharten Dungeons kämpfen wollt.

