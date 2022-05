WrestleQuest: Entwickler über das Spielkonzept, das Kampfsystem und mehr

In einem aktuellen Interview sprachen die Entwickler der Mega Cat Studios über ihr im März 2022 angekündigtes Projekt "WrestleQuest". Im Laufe des Gesprächs ging das Studio auf Aspekte wie das zugrunde liegende Konzept, das Kampfsystem oder den Umfang ein.

Vor wenigen Wochen kündigten die Indie-Entwickler der Mega Cat Studios die laufenden Arbeiten an „WrestleQuest“ an. Einem ungewöhnlichen Titel, der die Elemente rundenbasierter Rollenspiele in die Welt des Wrestlings verfrachtet.

Im Interview mit Gamingbolt sprach der verantwortliche Creative-Director Zack Manko über das zugrunde liegende Konzept von „WrestleQuest“ und merkte an, dass klassische Rollenspiele auf der einen und das Wrestling auf der anderen Seite einiges gemeinsam haben, da in beiden Fällen auf spannend erzählte Geschichten gesetzt wird. Von Rivalitäten und Partnerschaften bis hin zu Überraschungen im Ring, dramatischen Enthüllungen oder Machenschaften hinter den Kulissen werden im Wrestling packende Geschichten verfasst, wie Manko ausführte.

„Da das Geschichtenerzählen sowohl für das Pro-Wrestling als auch für JRPGs so grundlegend ist, verdoppelt WrestleQuest dieses Element“, führte der Creative-Director aus.

Japanische Rollenspiele treffen auf Wrestling-Action

Beim Kampfsystem möchten die Entwickler der Mega Cat Studios ebenfalls neue Wege gehen und sprechen davon, dass Elemente klassischer rundenbasierter Kampfsysteme, wie wir sie aus Japano-Rollenspielen kennen, mit der Action aus der Wrestling-Welt kombiniert werden. Manko dazu: „Unser Ziel mit dem Kampf war es, die Spannung und das Engagement von JRPG-Kämpfen zu steigern, indem wir das Drama, die Action und das Spektakel von Pro-Wrestling-Matches durch eine Reihe von kampfspezifischen Features einfangen.“

„Das wichtigste davon ist das Hype Meter. Jeder Kampf bei WrestleQuest findet vor einem Live-Publikum statt, und der Hype-Meter ist eine Anzeige auf dem Bildschirm, die das Interesse der Menge an dem Kampf widerspiegelt. Wenn Sie sie beschäftigen und unterhalten, indem Sie eine gute Show mit viel Abwechslung veranstalten, erhöhen Sie den Hype-Meter und schalten Buffs wie zusätzlichen Schaden oder zusätzliche Erfahrung für Ihre Gruppe frei.“

„Es gibt mehrere andere Wrestling-basierte Kampfsysteme, die wir auf Lager haben […] Wir haben auch bei anderen Aspekten des Spiels einen Wrestle-First-Ansatz gewählt, einschließlich vieler bekannter JRPG-Mechaniken“, ergänzte der Creative-Director. Hier werden die entsprechenden Elemente auf den Wrestling-Ansatz von „WrestleQuest“ zugeschnitten. Anstatt euch beispielsweise vor die Aufgabe zu stellen, einen Schlüssel für eine wichtige Tür zu finden, müsst ihr stattdessen einen Weg freilegen, indem ihr einen NPC durch einen Tisch befördert.

Mit einem Blick auf den Umfang von „WrestleQuest“ wurde ergänzt, dass wir es hier mit einem umfangreichen Rollenspiel zu tun haben, das euch 40 bis 50 Stunden beschäftigen wird. Das komplette Interview, in dem weitere interessante Details zum ungewöhnlichen Titel der Mega Cat Studios warten, findet ihr bei den Kollegen von Gamingbolt.

„WrestleQuest“ wird im Sommer 2022 für den PC und die Konsolen erscheinen.

