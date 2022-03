Wrestlequest: Rundenbasiertes Wrestling-RPG mit einem ersten Trailer angekündigt

Mit "Wrestlequest" kündigten die Entwickler der Mega Cat Studios im Rahmen des gestrigen ID@Xbox-Showcase ein Rollenspiel der etwas anderen Art an. Versprochen wird ein Abenteuer, das euch mit den Wrestling-Legenden der Achtziger und Neunziger Jahre konfrontiert und die Elemente eines klassischen Rollenspiels in die Welt des Wrestlings verfrachtet.

Im Zuge des gestrigen ID@Xbox-Showcase wurden gleich mehrere neue Indie-Titel angekündigt, die sich aktuell in Entwicklung befinden und in den nächsten Monaten das Licht der Welt erblicken sollen.

Darunter das etwas andere Rollenspiel „Wrestlequest“, das derzeit bei den Indie-Entwicklern der Mega Cat Studios entsteht und in Zusammenarbeit mit dem Publisher Skybound Games veröffentlicht wird. In „Wrestlequest“ schlüpft ihr in die Rolle eines angehenden Wrestling-Stars und erkundet Welten, die von den eindrucksvollen Karrieren diverser Wrestling-Legenden inspiriert wurden. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass eure Aufgabe unter anderem darin bestehen wird, diese vom Thron zu stoßen.

Versprochen wird ein Wiedersehen mit bekannten WWF- beziehungsweise WWE-Ikonen wie „Macho Man“ Randy Savage, André the Giant oder Jake „The Snake“ Roberts.

Klassisches Rollenspiel trifft auf Wrestling-Elemente

Zu den spielerischen Stärken von „Wrestlequest“ wird laut den Machern der Mega Cat Studios das Kampfsystem gehören, das die Eigenheiten klassischer rundenbasierter Scharmützel mit Elementen aus dem Wrestling und kleineren Echtzeit-Features anreichern soll. „Wähle deine Moves, deinen Stil, deine Sticheleien und sogar deinen Auftritt, während du lernst, was es braucht, um in der Profi-Wrestling-Welt deiner Träume das Beste vom Besten zu sein“, so die Entwickler weiter.

Laut Mega Cat-Gründer James Deighan geht es dem Studio darum, mit „Wrestlequest“ die legendäre Ära des Wrestlings wieder aufleben zu lassen und zu feiern, mit der die Entwickler groß geworden sind.

Das ungewöhnliche Rollenspiel ist aktuell für eine Veröffentlichung im Sommer 2022 vorgesehen und wird unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

