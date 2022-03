Trek to Yomi: Kämpfe und blutige Action im neuen Trailer

Im Zuge des aktuellen ID@Xbox-Showcase stellten Devolver Digital und die Entwickler von Flying Wild Hog einen neuen Trailer zu "Trek to Yomi" bereit. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die knackigen und blutigen Kämpfe des stilvollen Samurai-Abenteuers.

Zu den interessantesten Indie-Produktionen, die uns in den kommenden Monaten ins Haus stehen, dürfte sicherlich „Trek to Yomi“ gehören, das zur Zeit bei den „Shadow Warrior“-Machern von Flying Wild Hog entsteht.

Im Rahmen des gestrigen ID@Xbox-Showcase stellte das Studio in Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Devolver Digital einen frischen Trailer bereit, der uns weitere Eindrücke aus der stilvollen Spielwelt von „Trek to Yomi“ liefert. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die blutigen Kämpfe, die euch je nach Gegner so einiges abverlangen und es euch ermöglichen werden, die Umgebung strategisch klug zu nutzen.

Dabei verdeutlicht euch der frisch veröffentlichte Trailer, dass es im neuen Werk von Flying Wild Hog alles andere als zimperlich zur Sache geht.

Die Geschichte der Kami-Geistervorfahren

In „Trek to Yomi“ übernehmt ihr die Kontrolle über den erfahrenen Samurai und Schwertkämpfer Hiroki, der sich daran macht, den letzten Wunsch seines verstorbenen Meisters zu erfüllen und sein Heimatdorf vor einer drohenden Gefahr zu beschützen. Die Handlung des filmreif inszenierten Abenteuers wird sowohl Elemente des japanischen Shintō-Glaubens als auch Geschichten aus der Zeit der Samurai aufgreifen. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Kami-Geistervorfahren.

„Ein Teil unserer Handlung taucht tiefer in diesen Glauben ein und erzählt kurze Geschichten um die Kami-Geistervorfahren unseres Helden Hiroki. Hierbei geht es um die unterschiedlichen japanischen Epochen, in denen sie gelebt haben, und die tragischen, grausamen oder auf andere Weise unverdienten Todesarten, durch die sie nun ein qualvolles untotes Dasein in Yomi fristen“, so die Entwickler.

„Trek to Yomi“ wird im Laufe des Frühjahres unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

