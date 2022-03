Trek to Yomi: Story-Trailer stimmt auf das filmreife Samurai-Abenteuer ein

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler von Flying Wild Hog („Shadow Warrior“) mit „Trek to Yomi“ ihr neuestes Projekt an, das vor allem durch seinen ungewöhnlichen Grafikstil aus dem Rahmen fiel und die Spielerschaft begeisterte.

Ab sofort steht ein neuer Trailer zu „Trek to Yomi“ bereit, der euch nicht nur einen Blick auf die Spielwelt des Samurai-Abenteuers ermöglicht, sondern darüber hinaus auch auf die Geschichte eingeht. Die Themen und Handlungsstränge von „Trek to Yomi“ werden sich laut den Entwicklern von Flying Wild Hog auf zwei unterschiedliche Säulen stützen: Die Welt der Samurai auf der einen und die Shintō-Mythologie auf der anderen Seite.

Der Glaube des Shintō besagt, dass die Götter allgegenwärtig und in jedem Stein, jedem Baum oder jeder Blume leben. Ein spirituelles Konzept, das in „Trek to Yomi“ eine wichtige Rolle spielt.

Beweist euch in tödlichen Gefechten

„Ein Teil unserer Handlung taucht tiefer in diesen Glauben ein und erzählt kurze Geschichten um die Kami-Geistervorfahren unseres Helden Hiroki. Hierbei geht es um die unterschiedlichen japanischen Epochen, in denen sie gelebt haben, und die tragischen, grausamen oder auf andere Weise unverdienten Todesarten, durch die sie nun ein qualvolles untotes Dasein in Yomi fristen“, heißt es zur Geschichte weiter. Spielerisch versteht sich „Trek to Yomi“ als ein klassischer Action-Sidescroller, in dem ihr euer Samurai-Schwert zückt und euch in tödlichen Duellen beweist.

Weitere Meldungen zu Trek to Yomi:

Während ihr die abwechslungsreichen und stimmigen Areale der Spielwelt erkundet, stellen sich euch sowohl menschliche Widersacher wie Speerkämpfer oder Bogenschützen als auch übernatürliche Wesen entgegen. Großen Wert legen die Entwickler von Flying Wild Hog laut eigenen Angaben auf eine möglichst authentische Erfahrung. Daher beschäftigte sich das Studio ausführlich mit der Geschichte des Shintō und der Samurai.

Weitere Aussagen und Details zu diesem Thema warten auf dem offiziellen PlayStation Blog auf euch.

Weitere Meldungen zu Trek to Yomi.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren