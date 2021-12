Trek to Yomi: Samurai-Kämpfe im Fokus – Gameplay zum Sidescrolling-Abenteuer

Trek to Yomi:

Im Sommer kündigte Devolver Digital ein Sidescrolling-Adventure an, das euch als Samurai-Kämpfer ins antike Japan eintauchen lassen wird. Heute veröffentlichte der Publisher schließlich einen Gameplay-Trailer, den ihr euch unten im Artikel ansehen könnt.

Devolver Digital nutzte den Wochenstart, um den Spielern einen weiteren Blick auf ihr kommendes Sidescrolling-Abenteuer „Trek to Yomi“ zu gewähren. Für die Entwicklung ist das polnische Entwicklerstudio Flying Wild Hog, die zudem an „Shadow Warrior 3“ und „Evil West“ arbeiten.

Die Reise eines Samurai-Kämpfers

Ihr werdet in die Rolle des jungen Schwertkämpfers Hirko schlüpfen. Seinem verstorbenen Meister hat er versprochen, ihre Heimatstadt vor sämtlichen Bedrohungen zu schützen. Für diese Aufgabe wird der einsame Samurai über sich hinauswachsen müssen.

Der auffällige Grafikstil zeichnet sich durch einen Schwarz-Weiß-Filter aus. Weil es sich hierbei um einen Sidescroller handelt, werdet ihr das Geschehen von der Seite aus verfolgen. Laut den Entwicklern dürft ihr von einem abwechslungsreichen Kampfsystem Gebrauch machen, bei dem es auf eure Reflexe und überlegtes Vorgehen ankommt. Mit dramatischen Kämpfen und einer filmreifen Darstellung soll euch „Trek to Yomi“ in seinen Bann ziehen.

Neben einem Katana-Schwert werden auch andere Waffen zum Einsatz kommen: Im Trailer benutzt der Protagonist zusätzlich Pfeil & Bogen sowie eine Art Schrotflinte.

Der Titel wurde im Juni auf einem Event von Devolver Digital angekündigt:

„Trek to Yomi“ kommt im Jahr 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in den Handel. Die Old-Gen-Konsolen werden nicht versorgt.

Schaut euch jetzt den Gameplay-Trailer an:

