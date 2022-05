Deliver Us Mars: „Größer und gewagter“ als der Vorgänger – Entwicklervideo

Ein Entwicklervideo von KeokeN Interactive liefert einen Ausblick auf die "Deliver Us the Moon"-Fortsetzung. Zugleich enthält ein Artikel des Studio-Gründers interessante Details zum Sci-Fi-Adventure.

„Deliver Us Mars“ soll größer und gewagter als sein Vorgänger ausfallen. Während der Entwicklung haben sich die Mitarbeiter von ambitionierten Projekten inspirieren lassen, darunter Naughty Dogs Blockbuster-Titel „The Last of Us Part 2“. Diese Info und mehr verriet der Leiter des zuständigen Entwicklerstudios in einem offiziellen PlayStation-Artikel.

Zu erwarten ist erneut ein episches Adventure mit Science-Fiction-Setting. Der Spieler erlebt eine emotionale Handlung, in der die Menschheit wegen des Klimawandels mit großen Problemen zu kämpfen hat. Zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Ablegers droht die endgültige Auslöschung der menschlichen Rasse.

Um den Untergang zu verhindern, muss der neu eingeführte Protagonist nach einem Notruf drei Kolonieschiffe auf dem Mars aufspüren. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Laufe des Spiels.

Der rote Planet bietet laut dem Studio-Chef „unendliches Potenzial für Geschichten“. Nicht nur die staubige Oberfläche dürft ihr erkunden, sondern auch zugefrorene Krater und Schluchten.

Raytracing-Effekte auf PS5 geplant

Welche Verbesserungen haben die Entwickler vorgenommen? Für eine emotionalere Geschichte wurden Darsteller erstmals das Motion-Capture-Verfahren durchlaufen. Natürlich hat das Team auch die Spielmechaniken verfeinert und ein Reisesystem implementiert, das an PlayStation-Classics wie „Tomb Raider“ und „Uncharted“ erinnern soll. Auf Sonys PS5 kommen zudem Raytracing-Effekte für realistische Schatten und Reflexionen zum Einsatz.

Die Ankündigung von „Deliver Us Mars“:

„Deliver Us Mars“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in Entwicklung. Einen genauen Erscheinungstermin hat der Publisher noch nicht verkündet.

Das aktuelle Entwicklervideo verrät weitere Details und zeigt einige Spielszenen aus dem Mars-Abenteuer:

